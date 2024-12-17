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Empresa de relacionamento abre 300 vagas de emprego no ES

Oportunidades são para ocupar postos presenciais e de home office; interessados precisam ter o ensino médio e mais de 18 anos. Veja como participar

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 16:15

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 dez 2024 às 16:15
Empresa tem oportunidade para atendente e agente de vendas
Empresa tem oportunidade para satendente Crédito: Divulgação
A Sollo Brasil Contact Center está com 300 vagas de emprego abertas para trabalho presencial e home office no Espírito Santo. A companhia realiza atividades para outras empresas.
Os postos são para os cargos de atendente de relacionamento e agente de vendas, ambas com plano de desenvolvimento e carreira. Também há oportunidades afirmativas para pessoas com deficiência. Os interessados precisam ter o ensino médio completo e ser maior de 18 anos.
De acordo com a companhia, as chances são voltadas para quem procura o primeiro emprego ou pessoas em busca de recolocação no mercado de trabalho. Não é preciso ter experiência.
A diretora de recursos humanos da empresa, Luciana Bezerra, ressalta que a empresa valoriza o aprendizado e tem uma série de compromissos estabelecidos em suas práticas de Gestão de Pessoas.
O salário inicial para o cargo de atendente de relacionamento é de R$ 1.478,66, enquanto que para agente de vendas, de R$ 1.391,88, além de comissão.
Os profissionais recebem ainda outros benefícios como auxílio-alimentação e refeição, plano de saúde, plano odontológico, convênio farmácia, bônus aniversário, auxílio-creche, auxílio para filhos com necessidades especiais, convênio com o Sesc, clube de vantagens, benefícios com faculdades, academias, autoescola, entre outra situações.
Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 
A Sollo Brasil tem sede em Vitória e atua com soluções tecnológicas que incluem sistemas, telecomunicações e serviços que permitem à empresa atuar nas mais diversas vertentes das áreas de relacionamento, aplicando a tecnologia como diferencial competitivo de seu call center.

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