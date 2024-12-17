Empresa de relacionamento abre 300 vagas de emprego no ES

Empresa tem oportunidade para satendente Crédito: Divulgação

A Sollo Brasil Contact Center está com 300 vagas de emprego abertas para trabalho presencial e home office no Espírito Santo. A companhia realiza atividades para outras empresas.

Os postos são para os cargos de atendente de relacionamento e agente de vendas, ambas com plano de desenvolvimento e carreira. Também há oportunidades afirmativas para pessoas com deficiência. Os interessados precisam ter o ensino médio completo e ser maior de 18 anos.

De acordo com a companhia, as chances são voltadas para quem procura o primeiro emprego ou pessoas em busca de recolocação no mercado de trabalho. Não é preciso ter experiência.

A diretora de recursos humanos da empresa, Luciana Bezerra, ressalta que a empresa valoriza o aprendizado e tem uma série de compromissos estabelecidos em suas práticas de Gestão de Pessoas.

O salário inicial para o cargo de atendente de relacionamento é de R$ 1.478,66, enquanto que para agente de vendas, de R$ 1.391,88, além de comissão.

Os profissionais recebem ainda outros benefícios como auxílio-alimentação e refeição, plano de saúde, plano odontológico, convênio farmácia, bônus aniversário, auxílio-creche, auxílio para filhos com necessidades especiais, convênio com o Sesc, clube de vantagens, benefícios com faculdades, academias, autoescola, entre outra situações.

Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.