Confira as mais de 6 mil vagas de emprego abertas no ES

Vagas para quem quer trabalhar com carteira assinada Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.067 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (16). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 632. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, analista fiscal, assistente administrativo, copeiro de hospital, fiscal de loja, maqueiro de hospital, motorista de caminhão, pedreiro, pizzaiolo, entre outras chances. : 632. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, analista fiscal, assistente administrativo, copeiro de hospital, fiscal de loja, maqueiro de hospital, motorista de caminhão, pedreiro, pizzaiolo, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 867. Há oportunidades para embalador, pedreiro, recepcionista, fiscal de loja, operador logístico, auxiliar administrativo pcd, entre outros postos. 867. Há oportunidades para embalador, pedreiro, recepcionista, fiscal de loja, operador logístico, auxiliar administrativo pcd, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.886. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, atendente de delivery, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, balconista, coordenador de restaurante, enfermeiro, instalador - reparador de redes telefônicas, lavador de veículos, entre outras chances. 1.886. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de obras, atendente de delivery, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, balconista, coordenador de restaurante, enfermeiro, instalador - reparador de redes telefônicas, lavador de veículos, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 251. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de consultório médico, chapista de lanchonete, costureira de máquina reta, dedetizador, motofrentista, pedreiro, técnico em saúde bucal, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 251. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de consultório médico, chapista de lanchonete, costureira de máquina reta, dedetizador, motofrentista, pedreiro, técnico em saúde bucal, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 412. Há oportunidades para ajudante de serralheiro, aplicador de adesivos, auxiliar de manutenção predial, balconista de açougue, instalador fotovoltaico, manobrista, operador de caixa, entre outras chances. 412. Há oportunidades para ajudante de serralheiro, aplicador de adesivos, auxiliar de manutenção predial, balconista de açougue, instalador fotovoltaico, manobrista, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] . É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.

Vagas: 711. Há oportunidades para operador logístico, vendedor, jardineiro, recepcionista, motorista de aplicativo, entre outras chances. 711. Há oportunidades para operador logístico, vendedor, jardineiro, recepcionista, motorista de aplicativo, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 46. Há oportunidades para nutricionista, auxiliar técnico em segurança eletrônica, motorista de caminhão guincho, pizzaiolo, mecânico de automóveis, laminador, cadastrador, entre outras chances. 46. Há oportunidades para nutricionista, auxiliar técnico em segurança eletrônica, motorista de caminhão guincho, pizzaiolo, mecânico de automóveis, laminador, cadastrador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 56. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, atendente de telemarketing, costureira, eletricista de instalação, encarregado de supermercado, montador de estruturas metálicas, supervisor de tesouraria, entre outros postos. 56. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, atendente de telemarketing, costureira, eletricista de instalação, encarregado de supermercado, montador de estruturas metálicas, supervisor de tesouraria, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 171. Há oportunidades para auxiliar de escritório, repositor de mercadorias, garçom, chapista de lanchonete, estoquista, padeiro, consultor de vendas, técnico em segurança do trabalho, operador de pá carregadeira, operador de motosserra, entre outras chances. 171. Há oportunidades para auxiliar de escritório, repositor de mercadorias, garçom, chapista de lanchonete, estoquista, padeiro, consultor de vendas, técnico em segurança do trabalho, operador de pá carregadeira, operador de motosserra, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 542. Há oportunidades para ajudante florestal, ajudante geral, auxiliar de expedição, camareira, encanador industrial, laminador colador, mecânico de manutenção, pintor, entre outras chances. 542. Há oportunidades para ajudante florestal, ajudante geral, auxiliar de expedição, camareira, encanador industrial, laminador colador, mecânico de manutenção, pintor, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 115. Há oportunidades para ajudante de pedreiro, embalador, mecânico / eletricista de moto, pedreiro, trabalhador rural, vendedor externo, zelador, pintor de móveis, entre outras chances. 115. Há oportunidades para ajudante de pedreiro, embalador, mecânico / eletricista de moto, pedreiro, trabalhador rural, vendedor externo, zelador, pintor de móveis, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 208. Há oportunidades para atendente de padaria, auxiliar de serviços gerais, balconista, caldeireiro especializado, encarregado de manutenção, motorista de ambulância, modelista, operador de produção, pintor airless, entre outras chances. 208. Há oportunidades para atendente de padaria, auxiliar de serviços gerais, balconista, caldeireiro especializado, encarregado de manutenção, motorista de ambulância, modelista, operador de produção, pintor airless, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 36. Há oportunidades para auxiliar de produção, operador de sistema de informática, auxiliar administrativo, motorista, entre outras chances. 36. Há oportunidades para auxiliar de produção, operador de sistema de informática, auxiliar administrativo, motorista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 80. Há oportunidades para atendente de balcão, auxiliar administrativo, auxiliar de instalação de serviços de segurança, cabeleireiro, camareira, corretor de seguros, eletricista, fiscal de loja, recepcionista, entre outras chances. 80. Há oportunidades para atendente de balcão, auxiliar administrativo, auxiliar de instalação de serviços de segurança, cabeleireiro, camareira, corretor de seguros, eletricista, fiscal de loja, recepcionista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.