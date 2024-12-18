Programa divulga vagas de emprego e conecta profissionais com o mercado de trabalho no ES

Alunos e egressos que já utilizaram a plataforma do Emprega Senac destacam o impacto positivo que a ferramenta teve nas vidas profissionais Crédito: Senac-ES/Divulgação

Em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, cursos técnicos ou de aperfeiçoamento são os primeiros passos para os profissionais de diferentes áreas se posicionarem da melhor forma possível. Por isso, instituições que unem o ensino de qualidade às ferramentas que projetam o aluno para oportunidades de emprego tendem a se destacar.

De olho nesse cenário, o Senac Espírito Santo desenvolveu o programa Emprega Senac com o objetivo de conectar os alunos e egressos da instituição ao mercado de trabalho. São disponibilizadas vagas de emprego para facilitar o acesso de empresas à profissionais qualificados.

O coordenador do Emprega Senac, Ibrahim Oliveira, explica que o programa conta com uma plataforma com recursos interativos a fim de facilitar as candidaturas em vagas, a divulgação de oportunidades e a filtragem na seleção de candidatos.

“A demanda por profissionais do Senac é muito grande pela confiança dos empregadores nos alunos formados aqui. Então, essa plataforma é a materialização do ponto de encontro dos nossos alunos e profissionais qualificados com o mercado e vice-versa”, destaca.

Segundo o coordenador do Emprega Senac, Ibrahim Oliveira, a plataforma do Emprega Senac conecta alunos e empresas por meio da tecnologia Crédito: Jefferson Rocio

Ibrahim ressalta, ainda, que um dos principais benefícios que a ferramenta oferece é a tecnologia utilizada para conectar alunos e empresas. Isso torna o processo de recrutamento mais eficiente e beneficia setores importantes da economia.

“Estamos falando de profissionais qualificados de nível técnico, profissionalizante e com aperfeiçoamento em nível médio e técnico. São eles que vão movimentar a economia e assumir cargos nos setores de comércio de bens, serviços e turismo, que hoje representam 70% da economia”, ressalta.

Conexões e modernidade

Na plataforma do Emprega Senac, são disponibilizadas vagas de emprego para facilitar o acesso de empresas à profissionais qualificados Crédito: Senac-ES/Divulgação

Desde a implementação da plataforma, em setembro de 2024, já foram divulgadas quase 1.000 vagas. Para o coordenador do Emprega Senac, os resultados e a conexão que a iniciativa promove estão de acordo com a principal missão do Senac: educar para o trabalho.

“Nós entendemos que o ciclo dos alunos aqui dentro da instituição se completa a partir do momento que ele entra para o mercado de trabalho formal com carteira assinada. Então, a nossa missão é educar, profissionalizar e qualificá-los para que eles estejam preparados para essa próxima etapa”, afirma.

Alunos e egressos que já utilizaram a plataforma destacam o impacto positivo que a ferramenta teve nas vidas profissionais. Graziele de Jesus, por exemplo, passou pelo Senac-ES e conta que por meio do programa já foi chamada para duas entrevistas.

“Essa plataforma do Emprega Senac nos ajuda bastante ao fazer a conexão com outras empresas. Além disso, é muito importante para encontrarmos cargos que futuramente pretendemos exercer”, conta.

Para os que já estão no mercado de trabalho a mais tempo e buscam uma oportunidade, a plataforma também é um meio de se manter antenado a oportunidades melhores.

Esse é o caso de Beatriz dos Santos, formada no curso técnico em Administração no Senac-ES. Ela descreve a plataforma do Emprega Senac como uma ferramenta de amparo, já que o aluno recebe apoio após a formação.

“A minha experiência com a plataforma foi tranquila. É fácil, prática e rápida. Temos todas as informações sobre a vaga de emprego e estão sempre enviando e-mail quando tem novas vagas de emprego abertas”, complementa.

Segundo o diretor de Pessoas do Carone (empresa parceira do Emprega Senac), Cosme Péres, a iniciativa também é extremamente relevante para o mercado. Isso porque a ferramenta atua para criar e facilitar conexões entre empresas e profissionais qualificados.

O diretor destaca que esse papel é ainda mais importante por se tratar de alunos e egressos de uma instituição referência em educação profissional no Estado. “Ou seja, a assertividade para as empresas que estão buscando profissionais qualificados aumenta significativamente."

Além disso, Cosme acredita que a modernidade oferecida pela plataforma é um facilitador importante que pode beneficiar todo o mercado de trabalho capixaba.

“Essa tecnologia promove melhorias no processo de recrutamento e seleção das empresas, uma vez que disponibiliza de forma ágil uma base de candidatos com o perfil que essas empresas buscam e, ao mesmo tempo, com maior assertividade", avalia.

Diferenciais do Senac

Dianimer Dutra destaca que a o Senac-ES une qualidade, inovação e compromisso social, em uma formação que combina teoria e prática Crédito: Jefferson Rocio

Segundo a diretora de Educação Profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra, os diferenciais do ensino da instituição garantem não apenas que os alunos e egressos tenham as habilidades necessárias para o exercício das funções, mas também para os desafios futuros, promovendo impacto social e profissional.

“O ensino do Senac-ES se destaca por oferecer uma abordagem educacional integral. O Modelo Pedagógico do Senac (MPS) preconiza as metodologias ativas e capacita os alunos a resolverem problemas reais. Isso ajuda a refletir sobre sua atuação e promover habilidades críticas e práticas valorizadas pelo mercado”, afirma.

Além disso, ela reforça que a instituição une qualidade, inovação e compromisso social, em uma formação que combina teoria e prática. O resultado disso, segundo Dianimer, está em diferenciais que se refletem na impressão das marcas formativas Senac-ES e incluem criatividade, atitude empreendedora, autonomia digital, visão crítica e protagonismo social e econômico.

Tudo isso, para Gleydson Victor Cirilo, que fez os cursos de Garçom e Inglês Básico no Senac-ES, teve um impacto positivo na formação e no exercício da profissão. Atuando como garçom, ele conta ainda que não foi o primeiro da família a passar pela instituição.

“Foi muito importante fazer esses cursos que me garantiram ampliação de possibilidades no mercado de trabalho. Além disso, os meus pais também já fizeram curso no Senac-ES e isso impactou significativamente em nossas vidas. O potencial de qualificação que a instituição oferece nos garante credibilidade no mercado de trabalho”, finaliza.

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