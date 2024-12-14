Blitz do emprego tem mais de 1.900 vagas na Serra nesta segunda (16)

Podem participar do cadastramento pessoas com ou sem experiência e de todos os níveis de escolaridade. Também haverá chances para pessoas com deficiência (PcD).
As oportunidades são para cargos como:
- Atendente de padaria
- Auxiliar de estoque
- Auxiliar de logística
- Cozinheiro
- Encanador
- Enfermeiro
- Engenheiro
- Garçom
- Frentista
- Entre outros cargos
Para conferir todas as oportunidades do Sine da Serra, clique aqui.
A Blitz do Emprego é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social (Semas) da Serra e realizada pela Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter). O objetivo da ação é facilitar a busca por um posto de trabalho.
SERVIÇO
- Blitz do Emprego
- Data: segunda-feira (16)
- Horário: 13h às 16h
- Local: Terminal de Laranjeiras, Serra