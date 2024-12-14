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Postos de trabalho

Blitz do emprego tem mais de 1.900 vagas na Serra nesta segunda (16)

A iniciativa acontece no Terminal de Laranjeiras, das 13 às 16 horas. Podem participar do cadastramento pessoas com ou sem experiência e de todos os níveis de escolaridade

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 20:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 dez 2024 às 20:40
Sine da Serra realiza blitz do emprego em vários pontos da cidade
Sine da Serra vai cadastrar pessoas que estão à procura de emprego Crédito: Edson Reis/PMS
Sine da Serra realiza nesta segunda-feira (16) a última Blitz do Emprego de 2024. Serão oferecidas mais de 1.900 vagas de trabalho. A iniciativa acontece no Terminal de Laranjeiras, das 13 às 16 horas. A equipe da unidade estará no local para fazer o cadastramento dos candidatos.
Podem participar do cadastramento pessoas com ou sem experiência e de todos os níveis de escolaridade. Também haverá chances para pessoas com deficiência (PcD).
As oportunidades são para cargos como:
  • Atendente de padaria
  • Auxiliar de estoque
  • Auxiliar de logística
  • Cozinheiro
  • Encanador
  • Enfermeiro
  • Engenheiro
  • Garçom
  • Frentista
  • Entre outros cargos
Para conferir todas as oportunidades do Sine da Serra, clique aqui. 
A Blitz do Emprego é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social (Semas) da Serra e realizada pela Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter). O objetivo da ação é facilitar a busca por um posto de trabalho.
SERVIÇO
  • Blitz do Emprego
  • Data: segunda-feira (16)
  • Horário: 13h às 16h 
  • Local: Terminal de Laranjeiras, Serra

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