Veja as 4.926 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (9) no ES

Oportunidade para trabalhar como jardineiro Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.926 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (09). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 434. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de pedreiro, artífice de manutenção, assistente administrativo, atendente de lanchonete, assistente administrativo, bombeiro hidráulico, instrutor educacional, jardineiro, entre outras chances. 434. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de pedreiro, artífice de manutenção, assistente administrativo, atendente de lanchonete, assistente administrativo, bombeiro hidráulico, instrutor educacional, jardineiro, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.234. Há oportunidades para pedreiro, encarregado de obras, ajudante de obras, analista de marketing, fiscal de caixa, auxiliar de serviços gerais, encarregado de loja, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.316. Há oportunidades para ajudante de cozinha, assistente social, atendente de padaria, balconista, condutor de transporte de paciente, coordenador de restaurante, operador de caixa, entre outras chances. 1.316. Há oportunidades para ajudante de cozinha, assistente social, atendente de padaria, balconista, condutor de transporte de paciente, coordenador de restaurante, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 362. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de balcão, atendente de lanchonete, eletricista, lavador de veículos, operador de empilhadeira, pedreiro, pizzaiolo, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 362. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de balcão, atendente de lanchonete, eletricista, lavador de veículos, operador de empilhadeira, pedreiro, pizzaiolo, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 190. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de eletricista, armador de ferros, auxiliar de logística, controlador de acesso, carpinteiro, pedreiro, promotor de vendas, entre outras chances. 190. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de eletricista, armador de ferros, auxiliar de logística, controlador de acesso, carpinteiro, pedreiro, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 54. Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar de serviços gerais, balconista de lanchonete, laminador, cadastrador, representante, operador de caixa, recepcionista entre outras chances. 54. Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar de serviços gerais, balconista de lanchonete, laminador, cadastrador, representante, operador de caixa, recepcionista entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 77. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, aplicador de resinas em pisos, auxiliar de logística, conferente de mercadoria, mecânico de veículos a diesel, montador soldador, entre outros postos. : 77. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, aplicador de resinas em pisos, auxiliar de logística, conferente de mercadoria, mecânico de veículos a diesel, montador soldador, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 257. Há oportunidades para repositor de mercadorias, supervisor de seção de serviços gerais, atendente balconista, auxiliar de serviços gerais, operador de motosserra, motorista de caminhão-basculante, garçom, cozinheiro de restaurante, auxiliar de linha de produção, entre outras chances. 257. Há oportunidades para repositor de mercadorias, supervisor de seção de serviços gerais, atendente balconista, auxiliar de serviços gerais, operador de motosserra, motorista de caminhão-basculante, garçom, cozinheiro de restaurante, auxiliar de linha de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 453. Há oportunidades para ajudante florestal, assistente de produção - obras civis, auxiliar de lavanderia, camareira, eletricista de manutenção, guarda vidas, inspetor de qualidade, operador de guindaste, entre outras chances. 453. Há oportunidades para ajudante florestal, assistente de produção - obras civis, auxiliar de lavanderia, camareira, eletricista de manutenção, guarda vidas, inspetor de qualidade, operador de guindaste, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 108. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de borracharia, caseiro, operador de atacarejo perecíveis, trabalhador rural, tratorista, operador de câmaras frias, mecânico de manutenção de moto, entre outras chances. 108. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de borracharia, caseiro, operador de atacarejo perecíveis, trabalhador rural, tratorista, operador de câmaras frias, mecânico de manutenção de moto, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 136. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de padaria, balconista, caldeireiro especializado, consultor de vendas, fiscal de loja, instrutor de auto-escola, mecânico de manutenção, entre outras chances. Veja as vagas. 136. Há oportunidades para ajudante de obras, atendente de padaria, balconista, caldeireiro especializado, consultor de vendas, fiscal de loja, instrutor de auto-escola, mecânico de manutenção, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí [email protected] com o número de CPF.

Vagas: 30. Há oportunidades para auxiliar de produção, operador de sistema de informática, auxiliar administrativo, entre outras chances. 30. Há oportunidades para auxiliar de produção, operador de sistema de informática, auxiliar administrativo, entre outras chances. Veja as vagas.

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 177. Há oportunidades para ajudante de microcrédito urbano, armador, assistente terapêutico, auxiliar de produção, carpinteiro, embalador, monitor de vendas, pedreiro, servente, soldador, entre outras chances. 177. Há oportunidades para ajudante de microcrédito urbano, armador, assistente terapêutico, auxiliar de produção, carpinteiro, embalador, monitor de vendas, pedreiro, servente, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 52. Há oportunidades para ajudante de cozinha, auxiliar de armazenamento, auxiliar de linha de produção, balconista, corretor de seguros, eletricista, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.