23 indústrias abrem novas oportunidades de emprego no ES

Quem está à procura de emprego na indústria deve ficar atento. Isso porque 23 empresas estão com postos de trabalho abertos para profissionais de vários níveis de escolaridade. Também tem oportunidades para pessoas com deficiência, estágio e afirmativas para mulheres.
Há chances de trabalho na Serra, Cariacica, Piúma, Linhares, São Mateus, Aracruz, Anchieta, entre outros municípios capixabas. Para participar, basta o candidato enviar o currículo ou fazer o cadastro nas páginas de carreira das contratantes.
Confira as vagas
GRUPO LAMOIA
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] colocando o nome do cargo que pretende concorrer a vaga no assunto do e-mail.
- Vagas: 6
- Coordenador de expansão (3) (Grande Vitória, Rio de Janeiro e Juiz de Fora)
- Consultor comercial (2) (Grande Vitória e Sul da Bahia)
- Designer gráfico (1 para Piúma)
SUZANO
- Vagas: 10, todas para Aracruz
- Almoxarife
- Analista manutenção jr
- Analista operações logística pl (bens de consumo)
- Banco de talentos (operação | afirmativo para mulheres)
- Banco de talentos (pcd | aracruz/es)
- Consultor(a) produção (fabricação tissue - bens de consumo)
- Engenheiro(a) de manutenção pl
- Operador(a) área linha fibras
- Técnico(a) almoxarifado
- Técnico(a) segurança trabalho i
SAMARCO
- Vagas: 2, todas para Anchieta
- Supervisora estocagem e operação portuária (vaga exclusiva para mulheres)
- Analista de pessoal (temporária)
FORTLEV
- Vagas: 15, todas para Serra
- Analista de infraestrutura de TI
- Analista de produto pleno
- Analista de suprimentos junior
- Assistente administrativo - exclusivo para pessoas com deficiência (pcd)
- Assistente de vendas
- Auxiliar de produção
- Banco de talentos | exclusivo para pessoa com deficiência (pcd) - es
- Caldeireiro
- Estagiário (a) - marketing
- Estagiário(a) - planejamento e controle de produção (pcp)
- Estagiário (a) - TI infraestrutura
- Estagiário (a) - TI sistemas
- Operador de televendas - exclusivo para pessoas com deficiência (pcd)
- Técnico de manutenção mecânica
- Técnico de suporte em TI - exclusivo para pessoas com deficiência (pcd)
FORTLEV SOLAR
- Vagas: 4, todas para Serra
- Analista de comunicação
- Consultor comercial
- Analista de customer success
- Consultor comercial
VALE
- Vagas: 5, todas para Vitória
- Analista de gestão e projetos master – vaga afirmativa para mulheres
- Vulcanizador(a) – porto – vaga afirmativa para pessoa com deficiência
- Técnica(o) de planejamento e programação de manutenção – vaga preferencial para mulheres
- Operador(a) de equipamentos e instalações - vaga afirmativa para pessoa com deficiência (pcd)
NESTLÉ
- Vaga: 1 para Vila Velha
- Estágio em logística
ESTALEIRO JURONG
- Vagas: 32, todas para Aracruz
- Analista contábil
- Analista de informações gerenciais
- Analista de planejamento
- Analista de recursos humanos
- Assistente técnico de tubulação naval
- Auxiliar de armazém
- Encanador industrial
- Engenheiro de planejamento
- Engenheiro de tubulação
- Inspetor QA QC II
- Líder de montagem
- Líder de movimentação de carga
- Líder de solda
- Líder de tubulação
- Marinheiro de máquinas
- Montador de estrutura metálica
- Motorista operador de equipamento de guindar
- Operador de oxicorte
- Pintor Airless
- Pintor de rolo e trincha
- Pintor jatista
- Rigger sinaleiro
- Soldador MIG MAG TIG
- Soldador TIG ER
- Supervisor de solda
- Supervisor de tubulação
- Supervisor Irata N3
- Supervisor riggers
- Técnico de elétrica e automação
- Técnico de estrutura naval
- Técnico de tubulação naval
BRINOX
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. https://grupobrinox.gupy.io/
- Vagas: 4, todas para Linhares
- Engenheiro de processos
- Auxiliar de produção
- Gerente de loja
- Motorista
BIANCOGRÊS
- Vagas: 46, todas para Serra
- Oficial de manutenção civil
- Operador de empilhadeira
- Operador de classificação
- Supervisor de manutenção
- Aprendiz de eletrotécnica
- Assistente de marketing
- Auxiliar de serviços gerais
- Operador de máquinas serviços de conservação
- Auxiliar de expedição
- Programa estágio construir
- Promotor de vendas
- Operador de classificação
- Auxiliar de limpeza industrial
- Eletromecânico
MARCOPOLO
- Vagas: 2 para São Mateus
- Banco de talentos pessoa com deficiência
- Instrutor operacional
FIBRASA
- Vagas: 7, todas para Serra
- Analista de infraestrutura pleno
- Assistente de PCP
- Controller
- Estágio - produção
- Ferramenteiro
- Operador de produção
- Técnico de processos (injeção)
ARGALIT
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].
- Vaga: 1 para Viana
- Motorista de caminhão
AGRALE
- Vagas: 2 para São Mateus
- Operador de montagem
- Eletromecânico de manutenção
NATER COOP
- Vagas: 5
- Assistente administrativo de segurança de medicina do trabalho (Nova Venécia)
- Auxiliar de irrigação (Santa Maria Jetibá)
- Consultor técnico de campo (Barra de São Francisco)
- Consultor técnico de loja (Santa Maria Jetibá e Sooretama)
- Técnico de segurança e medicina do trabalho (Nova Venécia)
- Banco de talentos PCD
PLACAS DO BRASIL
- Vaga: 1 para Pinheiros
- Operador de grua
SIMEC
- Vaga: 8, todas para Cariacica
- Eletricista/ mecânico de manutenção de motores elétricos
- Estágio nível técnico eletrotécnica/automação industrial
- Estágio técnico em mecânica
- Operador de ponte rolante
- Supervisor de produção laminação
- Supervisor oficina guias
- Técnico planejamento e programação de manutenção
- Técnico refino secundário (forno panela e desgaseificador a vácuo)
CEDISA
- Vagas: 8, todas para Serra
- Assistente de recrutamento e seleção
- Auxiliar administrativo de logística - Rotas
- Auxiliar de armazenista - Matriz
- Consultor de vendas interno
- Coordenador comercial
- Mecânico de manutenção
ZUCCHI LUXURY STONES
- Vagas: 3, todas para Serra
- Analista de marketing
- Auxiliar de produção industrial
- Auxiliar de produção
ADCOS
- Vagas: 4, todas para Serra
- Operador de atendimento
- Coordenador de SAC
- Assistente de compras
- Analista de PCP
UNIAVES
- Vagas: 5, todas para Castelo
- Operador de caldeira
- Servente de obras
- Mecânico
- Eletricista industrial
- Auxiliar de produção de frigorífico
CACAU SHOW
- Vagas: 7, todas para Linhares
- Analista de projetos
- Consultor de negócios
- Coordenador obras e manutenção
- Gerente de loja
- Líder de loja
- Operador de loja
VIMINAS
- Vagas: 9, todas para Serra
- Especialista em custos
- Assistente de qualidade
- Técnico de automação
- Auxiliar de armazenagem
- Auxiliar comercial
- Analista fiscal
- Auxiliar financeiro
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de produção