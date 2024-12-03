Hospitais abrem novas oportunidades de emprego no ES

O Hospital Santa Rita, em Vitória, vai contratar 48 colaboradores. Entre os benefícios oferecidos pela instituição estão convênios médico e odontológico, alimentação (café da manhã e almoço), vale transporte, seguro de vida, Wellhub (desconto em academias), Programa de Participação e Desempenho, convênio com clube SESC, Centro de Vivência (bem-estar no dia a dia).