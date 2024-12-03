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Saúde

Hospitais abrem novas oportunidades de emprego no ES

Postos de trabalho estão em Vitória e Colatina; há chances para técnico de enfermagem, enfermeiro, auxiliar de serviços gerais, camareira, técnido de refrigeração, entre outras vagas

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 08:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 dez 2024 às 08:59
Entrada do Hospital Santa Rita de Cássia
Entrada do Hospital Santa Rita de Cássia Crédito: Hospital Santa Rita de Cássia
Dois hospitais do Espírito Santo estão com 60 vagas de emprego abertas para diversos cargos. As oportunidades são voltadas para profissionais de vários níveis de escolaridade e para pessoas com deficiência.
O Hospital Santa Rita, em Vitória, vai contratar 48 colaboradores. Entre os benefícios oferecidos pela instituição estão convênios médico e odontológico, alimentação (café da manhã e almoço), vale transporte, seguro de vida, Wellhub (desconto em academias), Programa de Participação e Desempenho, convênio com clube SESC, Centro de Vivência (bem-estar no dia a dia).
Já o Hospital São José, em Colatina, tem 12 postos de trabalho. A instituição oferece benefícios como alimentação no local de trabalho, plano de saúde e seguro de vida.

Confira as vagas

HOSPITAL SANTA RITA
Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro dos currículos no site da instituição
  • Vagas: 48.
  • Ajudante de cozinha (1)
  • Auxiliar de manutenção (1)
  • Auxiliar de portaria (5)
  • Auxiliar de refrigeração (2)
  • Auxiliar de serviços gerais (1)
  • Camareira (1)
  • Copeira (2)
  • Enfermeiro (6)
  • Enfermeiro especialista (3)
  • Mensageiro (3)
  • Recepcionista (4)
  • Técnico de enfermagem (13 - Internação/UTI/UTIN/Imobilização/CME)
  • Técnico de manutenção de equipamento hospitalar (2)
  • Técnico de refrigeração (2)
  • Auxiliar de apoio administrativo PCD (2)
HOSPITAL SÃO JOSÉ
Como se candidatar: Os currículos podem ser enviados para [email protected] até o dia 30 de dezembro de 2024.
  • Vagas: 12.
  • Enfermeiros (3)
  • Técnicos de enfermagem (5)
  • Auxiliar de cozinha (3)
  • Assistente de compras (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (3)

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