Restaurante abre vagas de emprego em Vitória e Vila Velha

Oportunidade para trabalhar como atedente de restaurante Crédito: Divulgação

O Outback Steakhouse está com 20 vagas de emprego abertas para as unidades de Vitória e Vila Velha, com dez oportunidades para cada. Os postos são para atendente de restaurante, recepcionista e auxiliar de cozinha.

O atendimento aos interessados ocorre na próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro, a partir das 15 horas, no Outback do Shopping Vitória.

Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam ter mais de 18 anos e o ensino médio/técnico completo, além de ter disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. Não é necessário ter experiência na área.