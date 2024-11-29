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Restaurante abre vagas de emprego em Vitória e Vila Velha

Oportunidades são para os cargos de atendente de restaurante, auxiliar de cozinha e recepcionista; atendimento aos candidatos ocorre no dia 2 de dezembro

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 13:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 nov 2024 às 13:26
Chance para trabalhar como atedente de restaurante
Oportunidade para trabalhar como atedente de restaurante Crédito: Divulgação
O Outback Steakhouse está com 20 vagas de emprego abertas para as unidades de Vitória e Vila Velha, com dez oportunidades para cada. Os postos são para atendente de restaurante, recepcionista e auxiliar de cozinha.
O atendimento aos interessados ocorre na próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro, a partir das 15 horas, no Outback do Shopping Vitória.
Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam ter mais de 18 anos e o ensino médio/técnico completo, além de ter disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. Não é necessário ter experiência na área.
A remuneração é variável de acordo com o cargo exercido e as horas trabalhadas. Os colaboradores recebem ainda vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica.

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