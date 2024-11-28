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Norte do Estado

Estaleiro Jurong abre vagas de emprego em várias áreas no ES

São 32 oportunidades para profissionais de vários níveis de escolaridade; há postos como analista contábil, encanador industrial, engenheiro de tabulação, soldador e pintor jatista

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 12:58

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 nov 2024 às 12:58
Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobrás
Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobrás no Estaleiro Jurong, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
O Estaleiro Jurong está com 32 vagas de emprego abertas em Aracruz, no norte do Espírito Santo. As oportunidades estão distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade.
Os interessados podem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.  Antes de confirmar a participação no processo seletivo, é necessário verificar todos os requisitos exigidos para ocupar a função. Algumas carreiras exigem o inglês.
Os colaboradores recebem, além do salário, vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, ambulatório com algumas especialidades médicas, transporte e refeição no local. O regime de contratação é CLT.

Confira as vagas

  • Analista contábil
  • Analista de informações gerenciais
  • Analista de planejamento
  • Analista de recursos humanos
  • Assistente técnico de tubulação naval
  • Auxiliar de armazém
  • Encanador industrial
  • Engenheiro de planejamento
  • Engenheiro de tubulação
  • Inspetor QA QC II
  • Líder de montagem
  • Líder de movimentação de carga
  • Líder de solda
  • Líder de tubulação
  • Marinheiro de máquinas
  • Montador de estrutura metálica
  • Motorista operador de equipamento de guindar
  • Operador de oxicorte
  • Pintor Airless
  • Pintor de rolo e trincha
  • Pintor jatista
  • Rigger sinaleiro
  • Soldador MIG MAG TIG
  • Soldador TIG ER
  • Supervisor de solda
  • Supervisor de tubulação
  • Supervisor Irata N3
  • Supervisor riggers
  • Técnico de elétrica e automação
  • Técnico de estrutura naval
  • Técnico de tubulação naval

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