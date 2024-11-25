Veja como se candidatar a 4.615 vagas de emprego no ES

Oportunidade para trabalhar como costureira Crédito: Freepik

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.615 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (25). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 218. Há oportunidades para açougueiro, atendente de lojas, auxiliar de estoque, cozinheiro de restaurante, mecânico eletricista de automóveis, recuperador de crédito, vendedor interno, entre outras chances. 218. Há oportunidades para açougueiro, atendente de lojas, auxiliar de estoque, cozinheiro de restaurante, mecânico eletricista de automóveis, recuperador de crédito, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.262. Há oportunidades para armazenista, pintor, auxiliar financeiro, mecânico hidráulico, motorista de caminhão, promotor de vendas, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.425. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, balconista, confeiteiro, frentista, gerente de logística, montador de estrutura naval, operador de caixa, entre outras chances. 1.425. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, balconista, confeiteiro, frentista, gerente de logística, montador de estrutura naval, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 492. Há oportunidades para ajudante de motorista, atendente balconista, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de limpeza, confeiteiro, diagramador e desenhista, oficial de manutenção, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 492. Há oportunidades para ajudante de motorista, atendente balconista, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de limpeza, confeiteiro, diagramador e desenhista, oficial de manutenção, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 434. Há oportunidades para agente de pátio, armador de ferros, atendente de confeitaria, balconista de açougue, camareira, carpinteiro, eletricista, embalador, encanador, pedreiro, porteiro, entre outras chances. 434. Há oportunidades para agente de pátio, armador de ferros, atendente de confeitaria, balconista de açougue, camareira, carpinteiro, eletricista, embalador, encanador, pedreiro, porteiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 44. Há oportunidades para gerente de restaurante, auxiliar de serviços gerais, operador de movimentação, alinhador de automóveis, promotor de vendas, laminador, cadastrador, entre outras chances. 44. Há oportunidades para gerente de restaurante, auxiliar de serviços gerais, operador de movimentação, alinhador de automóveis, promotor de vendas, laminador, cadastrador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 99. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, auxiliar administrativo, controlador de pragas, cortador de pedras, costureira, eletricista de instalação automotor, instalador de placas fotovoltaicas, entre outros postos. 99. Há oportunidades para acabador de mármore e granito, auxiliar administrativo, controlador de pragas, cortador de pedras, costureira, eletricista de instalação automotor, instalador de placas fotovoltaicas, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 159. Há oportunidades para atendente de telemarketing, ajudante de serralheiro, auxiliar de escritório, auxiliar de manutenção de caldeira, camareira de hotel, consultor de vendas, encarregado de manutenção, estoquista, garçom, entre outras chances. 159. Há oportunidades para atendente de telemarketing, ajudante de serralheiro, auxiliar de escritório, auxiliar de manutenção de caldeira, camareira de hotel, consultor de vendas, encarregado de manutenção, estoquista, garçom, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 111. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de padaria, biomédica, encarregado de pintura, mecânico de ar condicionado split, operador de máquinas pesadas, soldador, entre outras chances. 111. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de padaria, biomédica, encarregado de pintura, mecânico de ar condicionado split, operador de máquinas pesadas, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 130. Há oportunidades para ajudante de manutenção, assistente de crédito, auxiliar de padaria, caseiro, eletricista, engenheiro civil, mecânico de manutenção de moto, montador de estrutura metálica, entre outras chances. 130. Há oportunidades para ajudante de manutenção, assistente de crédito, auxiliar de padaria, caseiro, eletricista, engenheiro civil, mecânico de manutenção de moto, montador de estrutura metálica, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 168. Há oportunidades para agente de microcrédito rural, atendente de farmácia, ajudante de obras, carpinteiro, encarregado de manutenção de ônibus, gerente de loja, motorista de ambulância, entre outras chances. 168. Há oportunidades para agente de microcrédito rural, atendente de farmácia, ajudante de obras, carpinteiro, encarregado de manutenção de ônibus, gerente de loja, motorista de ambulância, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]