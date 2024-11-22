Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Início imediato

Supermercado Perim faz mutirão para contratar novos trabalhadores no ES

A ação acontece nos dias 26, 27 e 28 de novembro, na loja de Jaburuna, em Vila Velha. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas, com distribuição de senhas

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 15:17

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

22 nov 2024 às 15:17
Loja do Perim na Mata da Praia
Loja do Perim na Mata da Praia Crédito: Divulgação
O Supermercado Perim vai fazer um mutirão na próxima semana para contratar novos trabalhadores para as unidades de Vila Velha, Vitória e Cariacica. O recrutamento será para preenchimento imediato de vagas, além da formação de banco de talentos.
As vagas disponíveis abrangem todos os setores - açougue, hortifruti, padaria, rotisseria, frios, salsicharia, estoque, frente de loja e outros.
  • Há oportunidades para:
  • Operadores de caixa
  • Repositores
  • Embaladores
  • Atendentes de balcão
  • Recepção
  • Profissionais da panificação
  • Açougueiro, entre outras
  • Vagas para candidatos PCDs
Alguns dos postos requerem experiência e outras não é necessário ter trabalhado na área desejada. A rede realiza treinamento para a habilitação na função. As chances são voltadas para quem tem mais de 18 anos.
A ação acontece nos dias 26, 27 e 28 de novembro, na loja de Jaburuna, em Vila Velha. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas, com distribuição de senhas.
Os candidatos devem comparecer pessoalmente, portando documento de identidade com foto, carteira de trabalho e currículo atualizado.
A empresa informou que detalhes sobre carga horária, plano de benefícios e salário serão fornecidos durante o processo de entrevista. As lojas da rede não abrem aos domingos.
SERVIÇO
  • Quando: dias 26, 27 e 28 de novembro de 2024
  • Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h, com distribuição de senhas
  • Local: Loja Perim Jaburuna, que fica na Rua Maria Amália , 887, Vila Velha.

LEIA MAIS

Veja como se candidatar a mais de 4 mil vagas de emprego no ES

Empresa de logística tem vagas de emprego abertas no ES

Três restaurantes abrem oportunidades de emprego no ES

6 mil vagas de emprego para trabalhar na Black Friday e Natal; confira

Mercado Municipal de Cariacica vai abrir 400 vagas de emprego

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Perim supermercados Empregos supermercados
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados