Supermercado Perim faz mutirão para contratar novos trabalhadores no ES

O Supermercado Perim vai fazer um mutirão na próxima semana para contratar novos trabalhadores para as unidades de Vila Velha, Vitória e Cariacica. O recrutamento será para preenchimento imediato de vagas, além da formação de banco de talentos.
As vagas disponíveis abrangem todos os setores - açougue, hortifruti, padaria, rotisseria, frios, salsicharia, estoque, frente de loja e outros.
- Há oportunidades para:
- Operadores de caixa
- Repositores
- Embaladores
- Atendentes de balcão
- Recepção
- Profissionais da panificação
- Açougueiro, entre outras
- Vagas para candidatos PCDs
Alguns dos postos requerem experiência e outras não é necessário ter trabalhado na área desejada. A rede realiza treinamento para a habilitação na função. As chances são voltadas para quem tem mais de 18 anos.
A ação acontece nos dias 26, 27 e 28 de novembro, na loja de Jaburuna, em Vila Velha. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas, com distribuição de senhas.
Os candidatos devem comparecer pessoalmente, portando documento de identidade com foto, carteira de trabalho e currículo atualizado.
A empresa informou que detalhes sobre carga horária, plano de benefícios e salário serão fornecidos durante o processo de entrevista. As lojas da rede não abrem aos domingos.
SERVIÇO
- Quando: dias 26, 27 e 28 de novembro de 2024
- Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h, com distribuição de senhas
- Local: Loja Perim Jaburuna, que fica na Rua Maria Amália , 887, Vila Velha.