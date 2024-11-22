Supermercado Perim faz mutirão para contratar novos trabalhadores no ES

Loja do Perim na Mata da Praia Crédito: Divulgação

O Supermercado Perim vai fazer um mutirão na próxima semana para contratar novos trabalhadores para as unidades de Vila Velha, Vitória e Cariacica. O recrutamento será para preenchimento imediato de vagas, além da formação de banco de talentos.

As vagas disponíveis abrangem todos os setores - açougue, hortifruti, padaria, rotisseria, frios, salsicharia, estoque, frente de loja e outros.

Há oportunidades para:

Operadores de caixa

Repositores

Embaladores

Atendentes de balcão

Recepção

Profissionais da panificação

Açougueiro, entre outras

Vagas para candidatos PCDs

Alguns dos postos requerem experiência e outras não é necessário ter trabalhado na área desejada. A rede realiza treinamento para a habilitação na função. As chances são voltadas para quem tem mais de 18 anos.

A ação acontece nos dias 26, 27 e 28 de novembro, na loja de Jaburuna, em Vila Velha. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas, com distribuição de senhas.

Os candidatos devem comparecer pessoalmente, portando documento de identidade com foto, carteira de trabalho e currículo atualizado.

A empresa informou que detalhes sobre carga horária, plano de benefícios e salário serão fornecidos durante o processo de entrevista. As lojas da rede não abrem aos domingos.

SERVIÇO