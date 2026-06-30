Neuer se aposenta de novo da seleção alemã após queda na Copa do Mundo

O goleiro Manuel Neuer anunciou mais uma vez a aposentadoria da seleção alemã após a eliminação diante do Paraguai na 2ª fase da Copa do Mundo. Jogador de 40 anos confirmou que não joga mais pela seleção em entrevista à emissora alemã ARD. Questionado sobre o último jogo com a camisa da Alemanha após a queda no Mundial, o goleiro apenas disse que "sim".





Neuer já havia se aposentado da seleção em agosto de 2024, após a queda nas quartas de final da Euro diante da Espanha. Porém, ele deixou a aposentadoria para disputar a Copa do Mundo. O arqueiro alemão disputou cinco Copas do Mundo: 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026. Ele foi titular em todas as edições e campeão do mundo em 2014, no Brasil.





Além disso, ele é o jogador da posição com mais partidas em Copas do Mundo: 23. Na Copa de 2026, ele ultrapassou o francês Hugo Lloris, que detinha o recorde, com 20 jogos. A Alemanha foi eliminada na disputa de pênaltis por 4 a 3. Alemães e paraguaios empataram por 1 a 1 no tempo normal.