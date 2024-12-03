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Inclusão

Coca-Cola abre vagas de emprego no ES para pessoas com deficiência

Postos são para auxiliar administrativo, auxiliar operacional, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de carregamento, auxiliar de mecânico de frota, entre outras chances

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 12:09

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 dez 2024 às 12:09
Oportunidade para motorista na Coca-Cola
Oportunidade para motorista na Coca-Cola Crédito: Divulgação
A Coca-Cola Andina está com vagas de emprego abertas para pessoas com deficiência para cargos administrativos e operacionais. São cerca de 70 oportunidades para os estados da Região Sudeste, inclusive o Espírito Santo.
Os colaboradores serão contratados em regime de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Além do salário fixo, os profissionais recebem plano de saúde, vale-alimentação, ticket refeição ou refeição no local e participação nos lucro e comissões.
Para os candidatos do Espírito Santo, são 26 vagas para os seguintes cargos:
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar operacional
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Ajudante equipamentos
  • Auxiliar de carregamento
  • Auxiliar de mecânico de frota
  • Motorista manobreiro
  • Assistente Administrativo I.
Os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa. 
Há ainda 40 vagas para candidatos do Rio de Janeiro, seis para São Paulo,
“Nossa prioridade é construir um ambiente de trabalho inclusivo e diverso, onde todas as pessoas, independentemente de qualquer deficiência, tenham oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Nossas vagas são afirmativas e valorizam as habilidades únicas que cada indivíduo traz. Juntos, construímos uma empresa mais justa, acolhedora e comprometida com a equidade", reforça o diretor de Recursos Humanos da Coca-Cola Andina, Max Ciarlini.

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