Coca-Cola abre vagas de emprego no ES para pessoas com deficiência

A Coca-Cola Andina está com vagas de emprego abertas para pessoas com deficiência para cargos administrativos e operacionais. São cerca de 70 oportunidades para os estados da Região Sudeste, inclusive o Espírito Santo.
Os colaboradores serão contratados em regime de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Além do salário fixo, os profissionais recebem plano de saúde, vale-alimentação, ticket refeição ou refeição no local e participação nos lucro e comissões.
Para os candidatos do Espírito Santo, são 26 vagas para os seguintes cargos:
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar operacional
- Auxiliar de serviços gerais
- Ajudante equipamentos
- Auxiliar de carregamento
- Auxiliar de mecânico de frota
- Motorista manobreiro
- Assistente Administrativo I.
Os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.
Há ainda 40 vagas para candidatos do Rio de Janeiro, seis para São Paulo,
“Nossa prioridade é construir um ambiente de trabalho inclusivo e diverso, onde todas as pessoas, independentemente de qualquer deficiência, tenham oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Nossas vagas são afirmativas e valorizam as habilidades únicas que cada indivíduo traz. Juntos, construímos uma empresa mais justa, acolhedora e comprometida com a equidade", reforça o diretor de Recursos Humanos da Coca-Cola Andina, Max Ciarlini.