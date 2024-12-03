Coca-Cola abre vagas de emprego no ES para pessoas com deficiência

Oportunidade para motorista na Coca-Cola Crédito: Divulgação

A Coca-Cola Andina está com vagas de emprego abertas para pessoas com deficiência para cargos administrativos e operacionais. São cerca de 70 oportunidades para os estados da Região Sudeste, inclusive o Espírito Santo.

Os colaboradores serão contratados em regime de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Além do salário fixo, os profissionais recebem plano de saúde, vale-alimentação, ticket refeição ou refeição no local e participação nos lucro e comissões.

Para os candidatos do Espírito Santo, são 26 vagas para os seguintes cargos:

Auxiliar administrativo

Auxiliar operacional

Auxiliar de serviços gerais

Ajudante equipamentos

Auxiliar de carregamento

Auxiliar de mecânico de frota

Motorista manobreiro

Assistente Administrativo I.

Os interessados devem fazer o cadastro do currículo na página de carreira da empresa.

Há ainda 40 vagas para candidatos do Rio de Janeiro, seis para São Paulo,