Bares, hotéis e parques abrem temporada de empregos de verão no ES; veja vagas

Bares e restaurantes abrem oportunidades para trabalhar como garçom no verão Crédito: Freepik

Camareira, garçom, recepcionista e cozinheiro são apenas algumas profissões demandadas durante o verão , que começa oficialmente no dia 21 de dezembro, mas mostra sua força desde já com o calorão dos últimos dias no Espírito Santo . Quem quer aproveitar a estação mais quente do ano para garantir uma oportunidade de emprego pode separar o currículo.

Bares, restaurantes, hotéis, parques aquáticos e outros estabelecimentos de prestação de serviços já começaram a contratar trabalhadores para reforçar o quadro de pessoal. Além das oportunidades temporárias, há ainda postos efetivos.

Your browser does not support the audio element. Bares, hotéis e parques abrem temporada de empregos de verão no ES

De acordo com o presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Vervloet, a expectativa é de que cerca de 2 mil oportunidades estejam abertas em todo o Estado.

“Muitos estabelecimentos estão contratando, pois a demanda aumenta muito durante esta época do ano. Em alguns casos, os contratos temporários podem se tornar permanentes”, ressalta.

As chances são para cargos como garçom, cozinheiro, auxiliar de cozinha e barman. Vervloet destaca que, para trabalhar em bares e restaurantes, os candidatos precisam ter força de vontade e gostar de interagir com as pessoas.

Anchieta, Vila Velha e Serra. Outro segmento com muita oferta de vagas é o hoteleiro. O vice-presidente do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Espírito Santo (Sindihoteis), Gustavo Guimarães, ressalta que os postos estão principalmente no litoral, em cidades como Guarapari

Segundo ele, há um aumento de até 20% do quadro de pessoal durante o verão. Do total de profissionais contratados como temporários, cerca de 10% são efetivados.

“A necessidade de mão de obra é grande, mas a oferta de profissionais é restrita. Para amenizar esses efeitos, são contratados trabalhadores sem experiência. Os estabelecimentos oferecem os treinamentos. Para quem quer se recolocar no mercado de trabalho ou conseguir o primeiro emprego, esta é uma boa opção”, comenta.

[email protected]. A maior oferta são para cargos como camareira, garçom e recepcionista. Quem quer trabalhar na rede hoteleira pode enviar o currículo para o e-mail. A maior oferta são para cargos como camareira, garçom e recepcionista.

Confira algumas vagas

GRUPO COUTINHO

Como se candidatar: os interessados podem comparecer a um dos polos de atendimento da empresa de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h, para realizar uma entrevista ou ir à loja mais próxima de sua casa para deixar o currículo.

POLO DE RECRUTAMENTO - EXTRABOM DE MUQUIÇABA (VAGAS DE GUARAPARI)

Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 16h

de segunda a sexta, das 9h às 16h Endereço: Praça Antonio Jorge Assef, 382, Muquiçaba, Guarapari

POLO DE RECRUTAMENTO - EXTRABOM EXTRACENTER (VAGAS DA SERRA)

Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9 às 16 horas

de segunda a sexta, das 9 às 16 horas Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, s/n, Civit II, Serra

POLO DE RECRUTAMENTO - EXTRABOM DA VILA RUBIM (VAGAS DE VITÓRIA)

Horário de atendimento: de segunda a sexta, 9 às 16 horas

de segunda a sexta, 9 às 16 horas Endereço: Rua Pedro Nolasco, 150 Pavimento 1 e 2 - Vila Rubim

POLO DE RECRUTAMENTO - EXTRABOM DA GLÓRIA (VAGAS DE VILA VELHA)

Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9 às 16 horas

de segunda a sexta, das 9 às 16 horas Endereço: Av. Carlos Lindenberg, 1955 - Glória, Vila Velha

POLO DE RECRUTAMENTO - EXTRABOM DE ITACIBÁ (VAGAS DE CARIACICA E VIANA)

Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9 às 16 horas

de segunda a sexta, das 9 às 16 horas Endereço: Rua Manoel Joaquim dos Santos, 2 - Itacibá, Cariacica

Vagas: o dono das marcas, Extrabom, Extraplus e Atacado Vem estão com 450 vagas para atuar em suas lojas. As oportunidades estão abertas em todas as unidades, sendo que 250 vagas são temporárias para atuar no período do verão na região de Guarapari, Anchieta e Jacaraípe.

o dono das marcas, Extrabom, Extraplus e Atacado Vem estão com 450 vagas para atuar em suas lojas. As oportunidades estão abertas em todas as unidades, sendo que 250 vagas são temporárias para atuar no período do verão na região de Guarapari, Anchieta e Jacaraípe. Açougueiro

Auxiliar de limpeza

Balconista de frios

Operador de caixa

Repositor de mercadoria.

As vagas são para início imediato e a empresa possui vagas para o modelo de escala 12x36.

ACQUAMANIA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou pelo Whatsapp (27) 99666-3519. os interessados devem enviar o currículo para o e-mailou pelo Whatsapp (27) 99666-3519.

Vagas: as contratações são para trabalho intermitente, ou seja, conforme a necessidade.

as contratações são para trabalho intermitente, ou seja, conforme a necessidade. Monitor de piscina

Guarda vida

Operador de caixa

Atendente

Garçom

Auxiliar de cozinha

Cozinheira

Auxiliar de serviços gerais

ACQUAMARINE

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] os interessados devem enviar o currículo para o e-mail

Vagas:

Recepcionista

Auxiliar de cozinha

Garçom

Camareira

FLAMBOYANT

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] os interessados podem enviar o currículo para o e-mail

Vagas: contratação imediata e fixa

contratação imediata e fixa



Guarapari

Ajudante de cozinha

Assistente Administrativo

Camareira

Garçom

Mensageiro

Vila Velha

Promotor de vendas

Supervisor de vendas

Consultor de vendas

CHINA PARK

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] os interessados devem enviar o currículo para o e-mail

Vagas: efetivas e temporárias

efetivas e temporárias Camareira

Auxiliar de cozinha

Atendente de buffet

Garçom

Serviços gerais

Faxineiro

Recepcionista

Auxiliar de lavanderia

Auxiliar de manutenção

Atendente de lanchonete

Copeira(o)

Estoquista

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.

Vagas: as oportunidades são efetivas para os cargos de:

as oportunidades são efetivas para os cargos de: Eletricista (2) e operador de encomendas (2), ambas para trabalhar em Cariacica.

Agente de vendas PCD (1) e agentes de vendas (3), em Linhares.

Motorista

GRUPO GR

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no os interessados podem fazer o cadastro no site oficial da empresa , no ícone Trabalhe Conosco.

Vagas: a empresa de segurança patrimonial e terceirização de serviços, está disponibilizando no Espírito Santo:

a empresa de segurança patrimonial e terceirização de serviços, está disponibilizando no Espírito Santo:



Vitória

Vigilante(2)

Operador de monitoramento (1)

Controlador de acesso (2);

Cachoeiro do Itapemirim

Controlador de acesso (4)

MAHO GASTROBAR, ÉPICO BEACHBAR E TARRAFAS (Vitória)

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo por e-mail [email protected] os interessados podem enviar o currículo por e-mail

Vagas: oportunidades efetivas e temporárias.

oportunidades efetivas e temporárias. Garçom

Bartender

Copeiro

Caixa

Auxiliar de cozinha

Cozinheiro

Chapeiros

Entre outras funções

REGINA MARIS (Vila Velha)

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo por e-mail [email protected] os interessados podem enviar o currículo por e-mail

Vagas:

Garçons

Cumim

Ajudante cozinha

RESTAURANTE MAHAI

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo por e-mail [email protected] ou [email protected] os interessados podem enviar o currículo por e-mailou

Vagas: todas para contratos efetivos para as unidades de Vila Velha, Serra e Vitória.

todas para contratos efetivos para as unidades de Vila Velha, Serra e Vitória. Garçom

Cumim

Cozinheiro

Atendente de bar

Barman

ILHA DO CARANGUEJO

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o Whatsapp (27) 99223-3340, informando a vaga desejada.

Vagas: as oportunidades são para o Ilha do Caranguejo (Vitória e Vila Velha), Farofa Steakhouse e Centro de Distribuição

as oportunidades são para o Ilha do Caranguejo (Vitória e Vila Velha), Farofa Steakhouse e Centro de Distribuição Auxiliar de cozinha (15)

Cozinheiro (10)

Cumim (15)

Recreador (5)

Recepcionista (3)

Auxiliar de açougue/produção (5)

Garçom (5)

Copeiro (10)

Auxiliar de limpeza (5)

BACANA CHURRASCO E CIA

Como se candidatar: os interessados podem mandar o currículo para o e-mail [email protected] : os interessados podem mandar o currículo para o e-mail

Vagas Unidade Praia da Costa

Ajudante de churrasqueiro (3)

Auxiliar de cozinha (6)

Barman (2)

Caixa (2)

Churrasqueiro (1)

Copeiro (3)

Cozinheiro líder (2)

Garçom (3)

Hostess (2)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Recreação (2)

Unidade Bairro de Fátima

Ajudante de churrasqueiro (3)

Auxiliar de cozinha (3)

Churrasqueiro (1)

Cozinheiro (2)

Cozinheiro líder (2)

Recreação (2)

Auxiliar de serviços gerais (2)

COCO BAMBU (Vila Velha)

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou Whatsapp (27) 98804-7660 os interessados devem enviar o currículo para o e-mailou Whatsapp (27) 98804-7660

Vagas

Sommelier

Cumim

Copeiro(a)

Auxiliar de serviços gerais

Recreadora

Auxiliar de manutenção

Auxiliar de cozinha

Lavador(a) de pratos

Estagiário(a) em Administração

BAR E RESTAURANTE CARANGUEJO DO ASSIS

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para [email protected] os interessados devem enviar currículo para

Vagas: 20

20 Cozinheiras (5)

Cumins (5)

Garçons (5)

Auxiliares de serviços gerais (5)

VITÓRIA CATS (Vitória)

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para os interessados devem enviar currículo para [email protected]