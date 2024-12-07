Bares, hotéis e parques abrem temporada de empregos de verão no ES; veja vagas

Camareira, garçom, recepcionista e cozinheiro são apenas algumas profissões demandadas durante o verão, que começa oficialmente no dia 21 de dezembro, mas mostra sua força desde já com o calorão dos últimos dias no Espírito Santo. Quem quer aproveitar a estação mais quente do ano para garantir uma oportunidade de emprego pode separar o currículo.
Bares, restaurantes, hotéis, parques aquáticos e outros estabelecimentos de prestação de serviços já começaram a contratar trabalhadores para reforçar o quadro de pessoal. Além das oportunidades temporárias, há ainda postos efetivos.
Bares, hotéis e parques abrem temporada de empregos de verão no ES
De acordo com o presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares), Rodrigo Vervloet, a expectativa é de que cerca de 2 mil oportunidades estejam abertas em todo o Estado.
“Muitos estabelecimentos estão contratando, pois a demanda aumenta muito durante esta época do ano. Em alguns casos, os contratos temporários podem se tornar permanentes”, ressalta.
As chances são para cargos como garçom, cozinheiro, auxiliar de cozinha e barman. Vervloet destaca que, para trabalhar em bares e restaurantes, os candidatos precisam ter força de vontade e gostar de interagir com as pessoas.
Outro segmento com muita oferta de vagas é o hoteleiro. O vice-presidente do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Espírito Santo (Sindihoteis), Gustavo Guimarães, ressalta que os postos estão principalmente no litoral, em cidades como Guarapari, Anchieta, Vila Velha e Serra.
Segundo ele, há um aumento de até 20% do quadro de pessoal durante o verão. Do total de profissionais contratados como temporários, cerca de 10% são efetivados.
“A necessidade de mão de obra é grande, mas a oferta de profissionais é restrita. Para amenizar esses efeitos, são contratados trabalhadores sem experiência. Os estabelecimentos oferecem os treinamentos. Para quem quer se recolocar no mercado de trabalho ou conseguir o primeiro emprego, esta é uma boa opção”, comenta.
Quem quer trabalhar na rede hoteleira pode enviar o currículo para o e-mail [email protected]. A maior oferta são para cargos como camareira, garçom e recepcionista.
Confira algumas vagas
GRUPO COUTINHO
Como se candidatar: os interessados podem comparecer a um dos polos de atendimento da empresa de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h, para realizar uma entrevista ou ir à loja mais próxima de sua casa para deixar o currículo.
- POLO DE RECRUTAMENTO - EXTRABOM DE MUQUIÇABA (VAGAS DE GUARAPARI)
- Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9h às 16h
- Endereço: Praça Antonio Jorge Assef, 382, Muquiçaba, Guarapari
- POLO DE RECRUTAMENTO - EXTRABOM EXTRACENTER (VAGAS DA SERRA)
- Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9 às 16 horas
- Endereço: Av. Eldes Scherrer Souza, s/n, Civit II, Serra
- POLO DE RECRUTAMENTO - EXTRABOM DA VILA RUBIM (VAGAS DE VITÓRIA)
- Horário de atendimento: de segunda a sexta, 9 às 16 horas
- Endereço: Rua Pedro Nolasco, 150 Pavimento 1 e 2 - Vila Rubim
- POLO DE RECRUTAMENTO - EXTRABOM DA GLÓRIA (VAGAS DE VILA VELHA)
- Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9 às 16 horas
- Endereço: Av. Carlos Lindenberg, 1955 - Glória, Vila Velha
- POLO DE RECRUTAMENTO - EXTRABOM DE ITACIBÁ (VAGAS DE CARIACICA E VIANA)
- Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 9 às 16 horas
- Endereço: Rua Manoel Joaquim dos Santos, 2 - Itacibá, Cariacica
- Vagas: o dono das marcas, Extrabom, Extraplus e Atacado Vem estão com 450 vagas para atuar em suas lojas. As oportunidades estão abertas em todas as unidades, sendo que 250 vagas são temporárias para atuar no período do verão na região de Guarapari, Anchieta e Jacaraípe.
- Açougueiro
- Auxiliar de limpeza
- Balconista de frios
- Operador de caixa
- Repositor de mercadoria.
- As vagas são para início imediato e a empresa possui vagas para o modelo de escala 12x36.
ACQUAMANIA
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou pelo Whatsapp (27) 99666-3519.
- Vagas: as contratações são para trabalho intermitente, ou seja, conforme a necessidade.
- Monitor de piscina
- Guarda vida
- Operador de caixa
- Atendente
- Garçom
- Auxiliar de cozinha
- Cozinheira
- Auxiliar de serviços gerais
ACQUAMARINE
- Vagas:
- Recepcionista
- Auxiliar de cozinha
- Garçom
- Camareira
FLAMBOYANT
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected]
- Vagas: contratação imediata e fixa
- Guarapari
- Ajudante de cozinha
- Assistente Administrativo
- Camareira
- Garçom
- Mensageiro
- Vila Velha
- Promotor de vendas
- Supervisor de vendas
- Consultor de vendas
CHINA PARK
- Vagas: efetivas e temporárias
- Camareira
- Auxiliar de cozinha
- Atendente de buffet
- Garçom
- Serviços gerais
- Faxineiro
- Recepcionista
- Auxiliar de lavanderia
- Auxiliar de manutenção
- Atendente de lanchonete
- Copeira(o)
- Estoquista
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: as oportunidades são efetivas para os cargos de:
- Eletricista (2) e operador de encomendas (2), ambas para trabalhar em Cariacica.
- Agente de vendas PCD (1) e agentes de vendas (3), em Linhares.
- Motorista
GRUPO GR
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site oficial da empresa, no ícone Trabalhe Conosco.
- Vagas: a empresa de segurança patrimonial e terceirização de serviços, está disponibilizando no Espírito Santo:
- Vitória
- Vigilante(2)
- Operador de monitoramento (1)
- Controlador de acesso (2);
- Cachoeiro do Itapemirim
- Controlador de acesso (4)
MAHO GASTROBAR, ÉPICO BEACHBAR E TARRAFAS (Vitória)
- Vagas: oportunidades efetivas e temporárias.
- Garçom
- Bartender
- Copeiro
- Caixa
- Auxiliar de cozinha
- Cozinheiro
- Chapeiros
- Entre outras funções
REGINA MARIS (Vila Velha)
- Vagas:
- Garçons
- Cumim
- Ajudante cozinha
RESTAURANTE MAHAI
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo por e-mail [email protected] ou [email protected]
- Vagas: todas para contratos efetivos para as unidades de Vila Velha, Serra e Vitória.
- Garçom
- Cumim
- Cozinheiro
- Atendente de bar
- Barman
ILHA DO CARANGUEJO
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para o Whatsapp (27) 99223-3340, informando a vaga desejada.
- Vagas: as oportunidades são para o Ilha do Caranguejo (Vitória e Vila Velha), Farofa Steakhouse e Centro de Distribuição
- Auxiliar de cozinha (15)
- Cozinheiro (10)
- Cumim (15)
- Recreador (5)
- Recepcionista (3)
- Auxiliar de açougue/produção (5)
- Garçom (5)
- Copeiro (10)
- Auxiliar de limpeza (5)
BACANA CHURRASCO E CIA
Como se candidatar: os interessados podem mandar o currículo para o e-mail [email protected]
- Vagas Unidade Praia da Costa
- Ajudante de churrasqueiro (3)
- Auxiliar de cozinha (6)
- Barman (2)
- Caixa (2)
- Churrasqueiro (1)
- Copeiro (3)
- Cozinheiro líder (2)
- Garçom (3)
- Hostess (2)
- Auxiliar de serviços gerais (4)
- Recreação (2)
- Unidade Bairro de Fátima
- Ajudante de churrasqueiro (3)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Churrasqueiro (1)
- Cozinheiro (2)
- Cozinheiro líder (2)
- Recreação (2)
- Auxiliar de serviços gerais (2)
COCO BAMBU (Vila Velha)
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou Whatsapp (27) 98804-7660
- Vagas
- Sommelier
- Cumim
- Copeiro(a)
- Auxiliar de serviços gerais
- Recreadora
- Auxiliar de manutenção
- Auxiliar de cozinha
- Lavador(a) de pratos
- Estagiário(a) em Administração
BAR E RESTAURANTE CARANGUEJO DO ASSIS
- Vagas: 20
- Cozinheiras (5)
- Cumins (5)
- Garçons (5)
- Auxiliares de serviços gerais (5)
VITÓRIA CATS (Vitória)
- Vagas: a clínica veterinária especializada em felinos tem oportunidades para:
- Recepcionista (1)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Auxiliar veterinário (2)