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Em 2 de janeiro

Prefeitura de Atílio Vivácqua encerra horário reduzido e retoma 2 turnos

Encerramento da medida de contenção de gastos, que vinha sendo praticada desde 2023, já estava previsto em decreto municipal publicado em outubro deste ano

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 19:25

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

31 dez 2024 às 19:25
Atílio Vivácqua, no Sul do Estado: cidade teve despesa corrente maior do que a receita corrente em 2020
Horário de funcionamento convencional retorna em janeiro Crédito: Divulgação
A Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, divulgou em suas redes sociais que retomará o horário de funcionamento convencional a partir do dia 2 de janeiro, próxima quinta-feira. Em 2023, a administração municipal reduziu o expediente para conter gastos, mudando o funcionamento das repartições, que passou a ser das 7h às 12h50. Agora, a sede ficará aberta novamente das 7h às 16h.
Na época, a medida foi adotada para cortar gastos devido à queda de receitas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A decisão também foi motivada por dificuldades na prestação de serviços básicos necessários à população após a queda na receita municipal. Outras alternativas de contenção de gastos com energia, material e uso de frota/maquinário, por exemplo, também foram aderidas durante o período de 1 ano e dois meses.
O término da redução de horário já estava previsto no decreto 194, de 10 de outubro de 2024. Novos posicionamentos além dos previstos no referido decreto dependerão da nova gestão, que se iniciará com a posse do prefeito eleito Helinho Lima (PSB) no dia 1° de janeiro de 2025.
Prefeitura de Atílio Vivácqua encerra horário reduzido e retoma 2 turnos

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