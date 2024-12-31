Prefeitura de Atílio Vivácqua encerra horário reduzido e retoma 2 turnos

Na época, a medida foi adotada para cortar gastos devido à queda de receitas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A decisão também foi motivada por dificuldades na prestação de serviços básicos necessários à população após a queda na receita municipal. Outras alternativas de contenção de gastos com energia, material e uso de frota/maquinário, por exemplo, também foram aderidas durante o período de 1 ano e dois meses.