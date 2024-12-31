A Prefeitura Municipal de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, divulgou em suas redes sociais que retomará o horário de funcionamento convencional a partir do dia 2 de janeiro, próxima quinta-feira. Em 2023, a administração municipal reduziu o expediente para conter gastos, mudando o funcionamento das repartições, que passou a ser das 7h às 12h50. Agora, a sede ficará aberta novamente das 7h às 16h.
Na época, a medida foi adotada para cortar gastos devido à queda de receitas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A decisão também foi motivada por dificuldades na prestação de serviços básicos necessários à população após a queda na receita municipal. Outras alternativas de contenção de gastos com energia, material e uso de frota/maquinário, por exemplo, também foram aderidas durante o período de 1 ano e dois meses.
O término da redução de horário já estava previsto no decreto 194, de 10 de outubro de 2024. Novos posicionamentos além dos previstos no referido decreto dependerão da nova gestão, que se iniciará com a posse do prefeito eleito Helinho Lima (PSB) no dia 1° de janeiro de 2025.
Prefeitura de Atílio Vivácqua encerra horário reduzido e retoma 2 turnos