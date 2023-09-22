Prefeitura de Atílio Vivácqua reduz expediente para conter gastos

Atílio Vivácqua, no Sul do Estado: cidade adotou uma série de medidas para reduzir gastos Crédito: Divulgação

A nota, divulgada nas redes sociais, diz que o expediente das repartições será das 7h às 12h50. Até o final deste mês, o funcionamento permanece até as 16h. Os serviços essenciais, como saúde e educação, terão os horários mantidos.

A decisão, segundo a prefeitura, foi tomada pelas dificuldades na prestação de serviços básicos necessários à população após a queda na receita municipal.

REDUÇÕES

Segundo a prefeitura, a tomada de decisão levou em consideração o cenário geral da arrecadação municipal. “Para tanto, foi realizado um estudo comparativo da arrecadação, de janeiro a agosto de 2022 com o mesmo período de 2023. É possível identificar uma queda na arrecadação de aproximadamente 15%, compondo esse percentual o ICMS, o FPM e outras receitas."

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Conforme os dados enviados à reportagem de A Gazeta, no período houve queda de pouco mais de R$ 364 mil de FPM, outros R$ 345 mil de ICMS e mais de R$ 5,5 milhões somando outras receitas.

OUTRAS MEDIDAS

Além de carga horária e horas extras, o município informou que adotará as seguintes medidas: