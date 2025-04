Teste a ferramenta

Dúvidas na declaração do Imposto de Renda 2025? Veja como fazer

Inteligência Artificial da editoria Tá no Lucro, de A Gazeta, ajuda a responder questionamentos de contribuintes na hora de prestar contas à Receita Federal

1 min de leitura min de leitura

Quem sempre tem dúvidas na hora de preencher a declaração do Imposto de Renda pode recorrer à inteligência artificial para fazer tudo certo ao prestar contas à Receita Federal.

A ferramenta da Tá no Lucro, editoria de finanças e empreendedorismo de A Gazeta, vai lhe ajudar a preencher as informações, seja no tradicional Programa Gerador da Declaração (PGD), seja no aplicativo Meu Imposto de Renda (teste acima).

Na resposta, a IA orienta como o contribuinte deve proceder, dando um passo a passo de como detalhar as informações à Receita. Você pode fazer quantas perguntas quiser à ferramenta.

A declaração vai até o dia 30 de maio, mesmo dia em que o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda será liberado. No total, serão cinco lotes, sendo o último creditado no dia 30 de setembro.

A Receita Federal recomenda que os contribuintes organizem seus documentos com antecedência, para evitar contratempos no envio da declaração. Quem não entregar no prazo fixado está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e a um valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido.

Se ainda continua com dúvidas, você pode contar com um e-book com dicas sobre a declaração preparado pelo Tá no Lucro.

Arquivos & Anexos E-book: Tire suas dúvidas sobre o Imposto de Renda 2025 Documento pode ajudar na hora da declaração. Leia e compartilhe sem moderação. Tamanho de arquivo: 847kb Baixar Visualizar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta