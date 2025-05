Inflação

Gastos com saúde, alimentação e habitação puxam custo de vida em abril no ES

Dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foram divulgados nesta sexta-feira (9) pelo IBGE

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de maio de 2025 às 11:07

Grupo de alimentação é o que dá mais peso aos números do IPCA Crédito: Freepik

A inflação desacelerou e ficou na marca de 0,33% na Grande Vitória em abril, após registrar o índice de 0,53% em março. Divulgado nesta sexta-feira (9), o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mostra que, na Região Metropolitana capixaba, a inflação do último mês foi puxada pelos grupos de produtos de saúde e cuidados pessoais (1,42%); por alimentação e bebidas (0,72%) e por habitação (0,65%).>

Entre as áreas que pressionaram a inflação no bolso do consumidor capixaba, também estão os de comunicação (0,33%), vestuário (0,19%), de artigos de residência (0,06%) e de educação (0,05%). >

Por outro lado, segundo o levantamento divulgado pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE), os segmentos de transportes e despesas pessoais registraram regressão de −0,61% e −0,02%, respectivamente.>

Maiores altas e quedas

Tomate é um dos produtos com registro de alta na Grande Vitória Crédito: Shutterstock

Segundo Fernando Gonçalves, gerente da pesquisa do IPCA, o grupo de alimentação é o de maior peso e, por isso, apesar de uma desaceleração no índice, os produtos alimentícios registram um impacto importante no bolso dos consumidores. >

Na Grande Vitória, nesse segmento, as maiores altas foram registradas por banana-da-terra (18,01%), limão (13,71%) e tomate (13,21%). Por outro lado, as maiores quedas ficaram a cargo do inhame (-11,42%) e do peixe peroá (-10,22%).>

No caso das quedas, a influência no índice do grupo de transportes pode ser explicada pelos números das passagens áreas, com queda de −9,96%.>

Variação anual e cenário nacional

Até o fim do mês de abril, o IPCA registrou uma variação acumulada de 2,75% na Grande Vitória. Na região, os grupos que mais puxam o custo de vida em 2025 são os de educação (5,76%), alimentação e bebidas (4,22%) e saúde e cuidados pessoais (2,80%). >

No país, o IPCA do mês de abril foi de 0,43%, também abaixo da taxa nacional de março, que foi de 0,56%. No cenário nacional, o índice foi puxado por alimentação e bebidas (0,82%) e por saúde e cuidados pessoais (1,18%). O grupo de transportes (-,38%) foi o único a registrar queda.>

“O acumulado dos últimos 12 meses subiu de 5,48% em março para 5,53% em abril. No ano, o IPCA acumula alta de 2,48%. Em abril de 2024, a variação havia sido de 0,38%”, destaca o IBGE.>

