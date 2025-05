Situação socioeconômica

Estudo feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) mostra que, em 10 anos, o desenvolvimento dos municípios capixabas teve ganho de 30,5%

Publicado em 8 de maio de 2025 às 16:15

Cidade de Venda Nova do Imigrante Crédito: Prefeitura de Venda Nova do Imigrante

Um estudo realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) aponta que 87,2% das cidades do Espírito Santo estão com desenvolvimento socioeconômico considerado alto ou moderado. >

Apresentado nesta quinta-feira (8), o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) revela que 83,3% dos municípios no Espírito Santo têm desenvolvimento considerado moderado e 3,8% estão com alto desempenho. Apenas 12,8% das cidades têm um desenvolvimento baixo e nenhum registrou desenvolvimento crítico.>

A análise mostra que, no período de 10 anos, o IFDM médio dos municípios capixabas avançou 30,5%, passando de 0,5192 em 2013 para 0,6778 em 2023. Assim, permanece acima da média nacional, de 0,6067. Entre as capitais, Vitória conquistou a terceira melhor média em desenvolvimento.

Elaborado pela Firjan, com base em dados oficiais referentes ao ano de 2023, esta edição do IFDM analisou 5.550 municípios brasileiros, que respondem por 99,96% da população.>

Veja cidades do ES com melhor índice de desenvolvimento

Criado em 2008 e atualizado neste ano com nova metodologia, o IFDM avalia o nível de desenvolvimento socioeconômico, considerando os indicadores de emprego e renda, saúde e educação. O estudo varia de 0 a 1 ponto, sendo que quanto mais próximo de 1 maior o nível de desenvolvimento.

Entre 0 e 0,4 – desenvolvimento crítico

– desenvolvimento crítico Entre 0,4 e 0,6 – desenvolvimento baixo

– desenvolvimento baixo Entre 0,6 e 0,8 – desenvolvimento moderado

O que o IFDM avalia

Segundo o IFDM, o principal fator para a evolução dos municípios capixabas foi o desempenho em Educação, que registrou alta de 64,8%. Saúde (+24,8%) e Emprego e Renda (+10,4%) também contribuíram para a evolução. >

O Estado do Espírito Santo possui um município entre os 100 melhores IFDMs do país, além de ter outros oito entre os 500 melhores do Brasil, incluindo a capital Vitória. >

Venda Nova do Imigrante, Vitória, Aracruz e Colatina são as únicas cidades consolidadas no Top 10 capixaba desde o início da nova série histórica do IFDM em 2013.>

O município que apresentou maior evolução entre os dez primeiros foi Domingos Martins, de acordo com o relatório do IFDM. Ao melhorar seu desempenho em todas as vertentes — Educação (+58,9%), Saúde (+22,3%) e Emprego e Renda (+20,6%) —, a cidade ganhou 12 posições no ranking estadual. >

Na parte de baixo do ranking capixaba, observa-se que nenhum município apresentou desempenho crítico em quaisquer vertentes do IFDM. Além disso, o Estado não possui nenhuma cidade entre os 500 piores índices do país.>

Mapa mostra mudança em 10 anos

Cores nos mapas mostram mudanças nas cidades do ES, em 10 anos: vermelho (desenvolvimento crítico); amarelo (baixo), verde (moderado) e a azul (alto) Crédito: IFDM/Firjan

O estudo da Firjan também mostrou em mapa a mudança em 10 anos nas cidades capixabas, em 2013 e 2023. Comparando os mapas é possível observar um aumento de municípios no grau de desenvolvimento moderado: 65 atingiram essa classificação, 48 a mais do que em 2013.>

Segundo o IFDM, os principais destaques foram Iúna, Jerônimo Monteiro e Pedro Canário, únicos municípios que passaram do desenvolvimento crítico para o moderado na comparação entre os anos.>

Além disso, a não ocorrência de municípios com grau de desenvolvimento alto em 2013 foi superada, com três cidades atingindo essa classificação em 2023: Venda Nova, Vitória e Iconha. >

Outros dez municípios apresentaram grau de desenvolvimento baixo no Estado, 47 a menos que em 2013. O estudo destaca ainda a ausência de pontos vermelhos no mapa, indicando que não há cidades com desenvolvimento socioeconômico crítico no Espírito Santo.>

