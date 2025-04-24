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Tipo Panamax

Porto de Vitória amplia em 70% a capacidade de receber navios maiores

Operado pela Vports, complexo portuário de Vitória ampliou sua capacidade operacional e, agora, poderá receber navios de até 83 mil toneladas

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 18:48

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

24 abr 2025 às 18:48
A Vports investiu R$ 180 milhões no ES e já registrou a maior movimentação histórica do Porto de Vitória
A Vports investiu R$ 180 milhões no ES e já registrou a maior movimentação histórica do Porto de Vitória Crédito: VPorts/Divulgação
Após ampliação da sua capacidade operacional, o complexo portuário de Vitória, operado pela Vports, pode agora receber navios de até 83 mil toneladas. Antes, o limite era de embarcações com capacidade de até 70 mil toneladas.
Com isso, segundo a Vports, o Porto de Vitória aumentou em 70% a quantidade de embarcações do tipo Panamax capazes de acessar o canal do Porto.
A mudança ocorreu após realização de estudos pela Vports que, somados à dragagem recém finalizada — com investimentos na ordem de R$ 30 milhões —, vão permitir o aumento do potencial de movimentação de cargas.
Segundo a Vports, o trabalho foi realizado com o objetivo de aumentar a capacidade logística portuária do Espírito Santo, habilitando o Porto de Vitória para receber navios maiores. 
Porto de Vitória amplia em 70% a capacidade de receber navios maiores

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A mudança permitirá o atendimento a navios graneleiros e de carga geral, com maior eficiência, maior consignação e, consequentemente, menor custo por tonelada transportada.
Segundo o diretor comercial da Vports, Pedro Benevides, a ampliação da capacidade de movimentação de navios representa uma expansão significativa para a competitividade do Estado, oferecendo alternativa estratégica para rotas de longo curso e operações de grande escala.
Nossos investimentos em modernização, melhorias na infraestrutura portuária e, agora, este importante avanço de aumento do porte bruto vão permitir um incremento em nossa capacidade de movimentação de carga
Pedro Benevides - Diretor comercial da Vports
O porto agora deve atender navios tipo Panamax de 245 metros de comprimento (LOA) e 32,5 metros de boca (largura).
A alteração da capacidade em um dos berços do complexo portuário administrado pela Vports foi uma das novidades apresentadas pela empresa na Intermodal, maior evento logístico e de comércio exterior da América Latina, realizado nesta semana em São Paulo.
Além disso, a autoridade portuária levou para o estande de 70 metros quadrados um balanço das iniciativas realizadas ao longo dos dois anos e meio de concessão privada em prol da competividade e eficiência dos portos que administra.
“Desde que assumimos a concessão, demos grandes passos em prol da modernização e da infraestrutura portuária, garantindo eficiência e agilidade às nossas operações. Junto com as empresas parceiras, fizemos investimentos da ordem de R$ 580 milhões em melhorias. E é isso que mostramos na feira, para atrair novos parceiros, viabilizar novos negócios e demonstrar todo potencial logístico do Espírito Santo”, afirma o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão.

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