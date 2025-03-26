Dragagem no Porto de Vitória é iniciada pela Vports

Porto de Vitória vai passar por um processo de dragagem para que mantenha suas operações ativas na capacidade máxima. O trabalho, iniciado nesta quarta-feira (26), é de responsabilidade da Vports , concessionária do complexo portuário.

“Estamos investindo cerca de R$ 30 milhões na dragagem dos dois portos. Em Vitória, o trabalho vai possibilitar que o porto trabalhe sem qualquer tipo de restrição operacional, garantindo os requisitos de qualidade. Já em Barra do Riacho, essa é primeira campanha de dragagem realizada”, destacou o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão.

Operação conta com trabalhos da empresa holandesa Van Oord Crédito: Divulgação / VPorts

Segundo a concessionária, o investimento para as dragagens é voltado para o plano estratégico de aprimoramento e modernização da infraestrutura dos portos geridos pela VPorts no Espírito Santo

No caso de Barra do Riacho, a operação é apontada pela concessionária como um meio de atração para investidores.

“Hoje, os dois berços da Vports na região são destinados à movimentação de granel líquido. Acreditamos em Barra do Riacho como um grande polo de desenvolvimento do estado e estamos trabalhando para desenvolver uma área de 522 mil m², onde podem ser instalados novos empreendimentos”, ponderou Gustavo Serrão.

A dragagem

O trabalho, tanto em Barra do Riacho como em Vitória, está sendo coordenado pela equipe da Vports, em parceria com empresas especializadas em gestão ambiental e gestão operacional de dragagem.