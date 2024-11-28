Vports vai iniciar dragagem em complexo portuário de Aracruz

"Fechamos o contrato com a empresa que vai fazer o serviço e as intervenções começarão muito em breve. É a primeira vez que o trabalho será feito. Amplia a capacidade operacional e a competitividade de todo aquele ecossistema que está ali instalado", disse Gustavo Serrão, CEO da Vports. Além das obras em Aracruz, a draga também fará a manutenção do canal da Baía de Vitória. "É a manutenção do calado de 12,5 metros, não tem aprofundamento".