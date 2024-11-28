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Infraestrutura

Vports vai iniciar dragagem em complexo portuário de Aracruz

Concessionária responsável pelo Porto de Vitória tem área também no Norte, o calado vai ser ampliado dos atuais 9 metros para 12 metros. É a primeira vez que o trabalho será feito

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 03:55

Públicado em 

28 nov 2024 às 03:55
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Parte do complexo portuário de Aracruz, Norte do ES
Parte do complexo portuário de Aracruz, Norte do ES Crédito: Abdo Filho
A Vports, concessionária responsável pelo complexo portuário de Vitória e também por uma área em Barra do Riacho, Aracruz, Norte do Espírito Santo, vai iniciar, nos próximos dias, uma dragagem no canal de entrada e de manobra de Barra do Riacho. O calado vai ser ampliado dos atuais 9 metros para 12 metros. O local impactado pelo aporte de R$ 28 milhões abriga Portocel (que, hoje, faz a própria manutenção), o Terminal Aquaviário de Barra do Riacho (que é da Transpetro e movimenta gás) e uma área de 500 mil m² da própria Vports que ainda não foi utilizada, mas que, em breve, deve ter novidades.
"Fechamos o contrato com a empresa que vai fazer o serviço e as intervenções começarão muito em breve. É a primeira vez que o trabalho será feito. Amplia a capacidade operacional e a competitividade de todo aquele ecossistema que está ali instalado", disse Gustavo Serrão, CEO da Vports. Além das obras em Aracruz, a draga também fará a manutenção do canal da Baía de Vitória. "É a manutenção do calado de 12,5 metros, não tem aprofundamento".
Além de ampliar o calado de Aracruz, a intervenção visa mostrar um 'movimento' da Vports na região. Como já dito, a concessionária tem uma área de 500 mil m² em Barra do Riacho e tem estudos adiantados sobre qual será a destinação. "Nada ainda está fechado, mas há boas possibilidades em três áreas: energia (termelétrica, por exemplo), suprimento de plataformas de petróleo e descomissionamento de embarcações. Estamos estudando, negociando e deveremos ter novidades em 2025", disse Serrão.
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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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