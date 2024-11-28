Vports vai iniciar dragagem em complexo portuário de Aracruz

A Vports, concessionária responsável pelo complexo portuário de Vitória e também por uma área em Barra do Riacho, Aracruz,
Norte do Espírito Santo, vai iniciar, nos próximos dias, uma dragagem no canal de entrada e de manobra de Barra do Riacho. O calado vai ser ampliado dos atuais 9 metros para 12 metros. O local impactado pelo aporte de R$ 28 milhões abriga Portocel (que, hoje, faz a própria manutenção), o Terminal Aquaviário de Barra do Riacho (que é da Transpetro e movimenta gás)
e uma área de 500 mil m² da própria Vports que ainda não foi utilizada, mas que, em breve, deve ter novidades.
"Fechamos o contrato com a empresa que vai fazer o serviço e as intervenções começarão muito em breve. É a primeira vez que o trabalho será feito. Amplia a capacidade operacional e a competitividade de todo aquele ecossistema que está ali instalado", disse Gustavo Serrão, CEO da Vports. Além das obras em Aracruz, a draga também fará a manutenção do canal da Baía de Vitória. "É a manutenção do calado de 12,5 metros, não tem aprofundamento".