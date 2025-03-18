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Complexo portuário

Vports começa dragagem do porto de Barra do Riacho, em Aracruz

Com investimento de R$ 30 milhões, concessionária iniciou na segunda (17) obra para aumentar calado em Aracruz para 11 metros; em um mês, intervenção será feita em Vitória

Publicado em 18 de Março de 2025 às 13:41

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

18 mar 2025 às 13:41
Barra do Riacho: dragagem será iniciada
Barra do Riacho: dragagem será iniciada Crédito: Divulgação/Vports
As obras de dragagem do porto de Barra do Riacho, em Aracruz, foram iniciadas segunda-feira (17) pela Vports, concessionária responsável também pelo complexo portuário de Vitória e de Capuaba, em Vila Velha. 
A partir de um investimento de R$ 30 milhões, que inclui também as intervenções que serão feitas no Porto de Vitória, serão dragados aproximadamente 600 mil metros cúbicos de sedimentos nos dois portos.
Barra do Riacho passará de 8,6 metros para 11 metros, o que é considerado um passo importante para atrair investidores parceiros na exploração da área
Vports começa dragagem do porto de Barra do Riacho, em Aracruz
“Hoje, os dois berços da Vports na região são destinados à movimentação de granel líquido. Acreditamos em Barra do Riacho como um grande polo de desenvolvimento do Estado e estamos trabalhando para desenvolver uma área de 522 mil m², onde podem ser instalados novos empreendimentos", afirma Gustavo Serrão, diretor-presidente da Vports.

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A previsão é que o trabalho, em Barra do Riacho, tenha duração de cerca de 30 dias, podendo sofrer adequações de acordo com condições climáticas e operacionais. Com a conclusão, no mês de abril, está previsto o início do trabalho de dragagem no Porto de Vitória. Nesse porto, o calado manterá os mesmos 12,5 metros.
O trabalho será coordenado pelas equipes de Engenharia e Meio Ambiente da Vports, em parceria com empresas especializadas em gestão ambiental e gestão operacional de dragagem. O material retirado será destinado a um polígono de descarte oceânico licenciado.
Será a primeira campanha de dragagem realizada em Barra do Riacho, garantindo os requisitos de qualidade do porto. Já em Vitória, a dragagem vai possibilitar que o porto trabalhe sem qualquer tipo de restrição operacional
Gustavo Serrão - Diretor-presidente da Vports
O investimento faz parte do plano estratégico da concessionária para aprimorar e modernizar a infraestrutura dos portos sob sua gestão, promovendo maior segurança e eficiência em suas operações.
Durante as obras, previstas para durarem cerca de 60 dias, os portos continuarão funcionando e as intervenções serão previamente comunicadas e planejadas junto à comunidade portuária.

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