Vports começa dragagem do porto de Barra do Riacho, em Aracruz

Barra do Riacho: dragagem será iniciada Crédito: Divulgação/Vports

As obras de dragagem do porto de Barra do Riacho, em Aracruz, foram iniciadas segunda-feira (17) pela Vports, concessionária responsável também pelo complexo portuário de Vitória e de Capuaba, em Vila Velha.

A partir de um investimento de R$ 30 milhões, que inclui também as intervenções que serão feitas no Porto de Vitória, serão dragados aproximadamente 600 mil metros cúbicos de sedimentos nos dois portos.

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“Hoje, os dois berços da Vports na região são destinados à movimentação de granel líquido. Acreditamos em Barra do Riacho como um grande polo de desenvolvimento do Estado e estamos trabalhando para desenvolver uma área de 522 mil m², onde podem ser instalados novos empreendimentos", afirma Gustavo Serrão, diretor-presidente da Vports.

A previsão é que o trabalho, em Barra do Riacho, tenha duração de cerca de 30 dias, podendo sofrer adequações de acordo com condições climáticas e operacionais. Com a conclusão, no mês de abril, está previsto o início do trabalho de dragagem no Porto de Vitória. Nesse porto, o calado manterá os mesmos 12,5 metros.

O trabalho será coordenado pelas equipes de Engenharia e Meio Ambiente da Vports, em parceria com empresas especializadas em gestão ambiental e gestão operacional de dragagem. O material retirado será destinado a um polígono de descarte oceânico licenciado.

Será a primeira campanha de dragagem realizada em Barra do Riacho, garantindo os requisitos de qualidade do porto. Já em Vitória, a dragagem vai possibilitar que o porto trabalhe sem qualquer tipo de restrição operacional Gustavo Serrão - Diretor-presidente da Vports

O investimento faz parte do plano estratégico da concessionária para aprimorar e modernizar a infraestrutura dos portos sob sua gestão, promovendo maior segurança e eficiência em suas operações.