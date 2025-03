Na Grande Vitória

Condomínios do ES investem em gás natural para economizar até 20% na conta

Na troca da botija comum pelo gás natural, o morador passa a ter economia em média de 10% a 20% nos custos

3 min de leitura min de leitura

Gás natural canalizado. (Agência Petrobras)

Condomínios da Grande Vitória estão investindo na substituição dos tradicionais botijões de gás do tipo P13, o mais comum em cozinhas domésticas, pela implantação de uma rede de gás natural canalizado.

A mudança no tipo de gás pode resultar em economia de até 20% na conta, além de liberar espaço nos apartamentos e ter abastecimento contínuo, evitando a falta de gás. Em dezembro de 2024, a ES Gás, concessionária responsável pela distribuição do gás natural canalizado no Espírito Santo, passou substituir em condomínios as botijas comuns pela rede de gás canalizada.

Foram ligadas à rede de gás natural 120 unidades de um condomínio em Jardim Camburi, em Vitória. E para o primeiro trimestre de 2025 outros condomínios já contrataram a mudança no fornecimento de gás.

Segundo a ES Gás, considerando a média atual e a tarifa do gás natural, é possível enxergar uma economia de quase 20% quando comparado ao GLP, que tem botija atualmente custando em média R$ 98.

Condomínios do ES investem em gás natural para economizar até 20% na conta

Ao implantar uma rede canalizada é possível utilizar o gás também para aquecimento de água do chuveiro e abastecer churrasqueiras a gás, por exemplo.

"Como o valor do gás de botija não é regulado e pode sofrer alterações sem avisos prévios, essa economia pode variar entre 10% e 20%. Além do menor custo, existem ainda benefícios agregados ao gás natural, como a segurança e o fornecimento contínuo", informa a ES Gás.

Segundo o síndico do condomínio onde foi feita a troca Gedaias Rodrigues, o gás natural canalizado foi a melhor opção para os moradores, pois, além de não ocupar espaço, é mais prático, pelo abastecimento contínuo.

"A central de gás poderia ter alguns problemas, já que eu teria que colocar as botijas de gás em local inapropriado e realizar abastecimento com caminhão. Então, para nós, isso não seria viável", comenta Gedaias.

Como é feita a mudança

Para realizar a mudança, precisam ser realizadas algumas adaptações, cujos custos variam de acordo com o tipo de edificação. Segundo a ES Gás, o valor do investimento varia de acordo com cada empreendimento, dependendo do número de unidades, da tipologia e das adaptações que serão necessárias para a conversão. A ES Gás, durante a abordagem, avalia junto ao condomínio quais seriam os custos envolvidos.

O trabalho de implantação da rede de gás canalizado no lugar das botijas é realizado pela ES Gás e inclui a construção da rede subterrânea de gás natural canalizado até o condomínio e a distribuição de tubulações externas que chegam até o ponto de consumo de cada apartamento.

Também é realizada uma vistoria prévia em todos os apartamentos e a inclusão de medidores individuais para cada unidade. Após a construção, a ES Gás realiza a conversão de cada equipamento de consumo para o gás natural.

As substituições visam proporcionar uma solução energética mais segura, confortável e moderna para uma parcela cada vez maior da população, contribuindo para a descarbonização do Estado, segundo informou a ES Gás.

"O grande diferencial deste novo produto que a ES Gás traz para o Espírito Santo é oferecer às pessoas, que achavam estar presas a uma solução energética antiga, a oportunidade de desfrutar de todo o conforto, confiabilidade e segurança que o gás natural oferece", afirma o diretor técnico e comercial da ES Gás, Raphael Pereira.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta