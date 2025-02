Feriadão

Hotéis na Grande Vitória já registram 80% de ocupação para o carnaval

Número tende a crescer e atingir 90% dos quartos às vésperas do início da folia, segundo Sindicato dos Hotéis; procura também está alta em Santa Teresa e Iriri, no Sul do Estado

A pouco mais de uma semana para o início do carnaval, os hotéis da Grande Vitória já registram 80%, em média, de ocupação. Em alguns estabelecimentos da região, 90% das vagas para o período da folia já foram preenchidas. As informações são do Sindicato dos Hotéis e Meios de Hospedagem do Estado do Espírito Santo (Sindihotéis-ES).

Na avaliação do presidente do Sindihotéis, Attila Miranda Barbosa, o número de reservas tende a aumentar às vésperas das festividades, porque muitos turistas não realizam as reservas com muita antecedência e sim em períodos mais próximos da data da viagem, hábito que permanece desde a pandemia.

“A expectativa para o período do carnaval oficial é de alcançarmos 90% de ocupações na Grande Vitória, pois temos o fator clima, que tem contribuído com dias de sol, que atraem as pessoas para um destino de praias, e também por esse perfil de turistas que deixam suas reservas para datas mais próximas da viagem”, disse Barbosa.

Bloco Regional da Nair desfila pela Avenida Beira-Mar no Centro de Vitória. (Vitor Jubini)

Em Guarapari, destino tradicionalmente muito procurado no verão e no carnaval, a média de ocupação já atinge 73%. A expectativa é de que esse índice chegue a 90%, visto que ainda faltam alguns dias para a festa de Momo e a procura continua alta.

Região Serrana e Litoral Sul

Ainda segundo informações do Sindihotéis-ES, o destino de Santa Teresa é um dos que estão cada vez mais sendo buscados por turistas, inclusive no verão e no carnaval. Para as datas da folia, o município da Região Serrana já tem média de ocupação de 70%, número que pode aumentar ao chegar mais próximo da data.

Um dos atrativos que impulsionam esse crescimento é o evento Santo Boteco, que promete um carnaval para toda a família, com gastronomia e programação musical variada. O Sindihotéis segue acompanhando a movimentação do setor e reforça que a expectativa é de crescimento nos índices de ocupação, refletindo a retomada do turismo e o aquecimento da economia local durante o período carnavalesco.



Já em Iriri, balneário de Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, a média de ocupação está em 75% e, com a alta procura, a expectativa é de que, na próxima semana, esses números cheguem a 90%.

Todo evento tem um impacto significativo na economia local, impulsionando diversos setores, especialmente o turismo e a hotelaria. O aumento na taxa de ocupação reflete diretamente no aquecimento do comércio, na geração de empregos temporários e na movimentação dos meios de hospedagem. Além disso, a realização dessas festividades fortalece a imagem da Grande Vitória como um destino atrativo para turistas, fomentando investimentos e novas oportunidades no setor Attila Barbosa • Presidente do Sindihotéis

