Preço dos ovos: a alta é uma tendência sazonal, que deve ser normalizada após a Semana Santa, em abril Crédito: Reprodução | FreepikReprodução | Freepik

A alta no preço dos ovos, que no Espírito Santo registrou alta de mais de 80% de janeiro para fevereiro , deve continuar nos próximos meses. A informação é da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), ressaltando que a alta nos valores é uma situação sazonal, comum ao período pré e durante a quaresma.

Dessa forma, o cenário só deve se normalizar em meados de abril. No Espírito Santo, que é um dos maiores produtores de ovos do país, com destaque para a cidade de Santa Maria de Jetibá, a alta chegou a 82% no intervalo de um mês.

Em 14 de janeiro, por exemplo, o preço médio da caixa com 30 dúzias custava R$ 136 na Ceasa Grande Vitória. Nesta sexta-feira (14 de fevereiro), o valor chegou a R$ 248. Nesta terça-feira (18), está sendo vendido a R$ 241.

Your browser does not support the audio element. Alta no preço dos ovos deve continuar nos próximos meses, diz associação

O aumento também tem sido sentido em várias regiões do Brasil. A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) afirmou que, nesta semana, a elevação nos preços já chega a 40% em diversas partes do país.

A Associação Brasileira de Proteína Animal observa que, após longo período com preços em baixa, a comercialização de ovos aqueceu pela demanda natural da época, quando há substituição de consumo de carnes vermelhas por proteínas brancas e por ovos.

"Vale ressaltar que os custos de produção acumularam alta nos últimos oito meses, com elevação de 30% no preço do milho e de mais de 100% nos custos de insumos de embalagens. Ao mesmo tempo, as temperaturas em níveis históricos têm impacto direto na produtividade das aves, com reflexos na oferta de produtos", diz a entidade, em nota.

Mesmo com esses fatores, os produtores esperam que o mercado deverá se normalizar até o final do período da quaresma, em abril, com o restabelecimento dos patamares de consumo das diversas proteínas.