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Quase dobrou no ES

Alta no preço dos ovos deve continuar nos próximos meses, diz associação

Para Associação Brasileira de Proteína Animal, o custo elevado deve continuar até a Semana Santa, ressaltando que a variação é comum nesse período

Publicado em 18 de Fevereiro de 2025 às 17:19

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

18 fev 2025 às 17:19
A queda foi ainda maior nos ovos brancos, segundo Procon de Vitória
Preço dos ovos: a alta é uma tendência sazonal, que deve ser normalizada após a Semana Santa, em abril Crédito: Reprodução | FreepikReprodução | Freepik
A alta no preço dos ovos, que no Espírito Santo registrou alta de mais de 80% de janeiro para fevereiro, deve continuar nos próximos meses. A informação é da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), ressaltando que a alta nos valores é uma situação sazonal, comum ao período pré e durante a quaresma.
Dessa forma, o cenário só deve se normalizar em meados de abril. No Espírito Santo, que é um dos maiores produtores de ovos do país, com destaque para a cidade de Santa Maria de Jetibá, a alta chegou a 82% no intervalo de um mês.
Em 14 de janeiro, por exemplo, o preço médio da caixa com 30 dúzias custava R$ 136 na Ceasa Grande Vitória. Nesta sexta-feira (14 de fevereiro), o valor chegou a R$ 248. Nesta terça-feira (18), está sendo vendido a R$ 241. 
Alta no preço dos ovos deve continuar nos próximos meses, diz associação
O aumento também tem sido sentido em várias regiões do Brasil. A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) afirmou que, nesta semana, a elevação nos preços já chega a 40% em diversas partes do país.
A Associação Brasileira de Proteína Animal observa que, após longo período com preços em baixa, a comercialização de ovos aqueceu pela demanda natural da época, quando há substituição de consumo de carnes vermelhas por proteínas brancas e por ovos.

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"Vale ressaltar que os custos de produção acumularam alta nos últimos oito meses, com elevação de 30% no preço do milho e de mais de 100% nos custos de insumos de embalagens. Ao mesmo tempo, as temperaturas em níveis históricos têm impacto direto na produtividade das aves, com reflexos na oferta de produtos", diz a entidade, em nota.
Mesmo com esses fatores, os produtores esperam que o mercado deverá se normalizar até o final do período da quaresma, em abril, com o restabelecimento dos patamares de consumo das diversas proteínas.
A ABPA lembra ainda que embora em alta, as exportações de ovos têm efeito praticamente nulo sobre a oferta interna, já que representam menos de 1% das 59 bilhões de unidades que deverão ser produzidas este ano, o que deve gerar um consumo per capita de 272 unidades anuais – mais de 40 unidades acima da média mundial de consumo.

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