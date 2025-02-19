Renato Casagrande no lançamento do ES+Inteligente Crédito: Hélio Filho/Governo do ES

Com um investimento de US$ 76,5 milhões (o equivalente a R$ 437,5 milhões), o governo do Espírito Santo lançou nesta quarta-feira (19) o programa Espírito Santo Mais Inteligente (ES+Inteligente), que engloba uma série de iniciativas para a transformação digital no Estado e facilitar o acesso da população a serviços. A previsão é executar os programas nos próximos cinco anos.

No caso do governo, a proposta é oferecer, em um único aplicativo, um extenso menu para o cidadão. Atualmente, o Estado disponibiliza cerca de 580 tipos de atendimento à população, muitos dos quais presenciais, mas nem todos exigem deslocamento.

Esse novo app concentrará atividades, como renovação da carteira de motorista, pagamento do IPVA, solicitação de remédios da Farmácia Cidadã e matrícula e rematrícula em escolas, entre outros serviços.

Your browser does not support the audio element. ES investe R$ 437 milhões em 'superapp' para agilizar serviços e nova sede da segurança

Nova sede da Segurança

Na lista também está a construção do Centro Integrado de Defesa Social (Cides), estrutura que ficará localizada na avenida Leitão da Silva, em Itararé, Vitória, e servirá como nova sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).

O Cides vai englobar e aprimorar todo o serviço de atendimento de emergências e gerenciamento de crises do Estado, com tecnologia integrada. Segundo informações da Sesp, o conceito do centro integrado inclui uma estrutura física e tecnológica para a execução de três grandes atividades integradas: gestão do atendimento a eventos ordinários e extraordinários de segurança pública, gestão de eventos de grande envergadura e governança de crises de profunda complexidade e gestão administrativa da segurança pública.

Outra área ligada ao programa é a ampliação da capacidade de armazenamento e processamento de dados dos serviços públicos por meio da construção de um novo Data Center, garantindo mais eficiência e segurança na gestão de informações.

O programa é coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest) e as Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e Economia e Planejamento (SEP).

Financiamento

O investimento total no projeto é de US$ 76,5 milhões (R$ 437,5 milhões), sendo US$ 61,2 milhões (R$ 350 milhões) captados com o BIRD e US$ 15,3 milhões (R$ 87,5 milhões) de contrapartida do Estado. O ES+Inteligente tem o objetivo de modernizar e inovar a prestação de serviços públicos, tornando-os mais eficientes, acessíveis e conectados à realidade dos capixabas.

“Pedi à nossa equipe celeridade na implementação do ES+Inteligente, já que o programa tem o objetivo de colocar a Administração Pública em sintonia com as necessidades da sociedade. Precisamos estar na mesma velocidade das mudanças do mundo e de que hoje o setor privado contempla. Quando retornei ao governo em 2019, decidi que era preciso fazer uma virada no que se refere à oferta do serviço público para a sociedade e que o caminho era a tecnologia. Aumentamos nossa eficiência, eliminamos o uso do papel na tramitação de processos e reforçamos a transparência”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, enfatizou o impacto positivo da iniciativa. “Esse programa é um grande passo para um Espírito Santo mais moderno, conectado e inovador. Vamos oferecer serviços mais ágeis e eficientes, trazendo mais qualidade de vida e facilitando o dia a dia da população”, disse.