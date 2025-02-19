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ES+Inteligente

ES investe R$ 437 milhões em 'superapp' para agilizar serviços e nova sede da segurança

Programa conta com investimento do governo do Estado e Banco Mundial. Objetivo é agilizar a prestação de serviços públicos e atuar de forma integrada

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 19:15

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

19 fev 2025 às 19:15
Renato Casagrande no lançamento do ES+Inteligente
Renato Casagrande no lançamento do ES+Inteligente Crédito: Hélio Filho/Governo do ES
Com um investimento de US$ 76,5 milhões (o equivalente a R$ 437,5 milhões), o governo do Espírito Santo lançou nesta quarta-feira (19) o programa Espírito Santo Mais Inteligente (ES+Inteligente), que engloba uma série de iniciativas para a transformação digital no Estado e facilitar o acesso da população a serviços. A previsão é executar os programas nos próximos cinco anos. 
Entre as iniciativas previstas com o programa está o desenvolvimento de um "superapp" que vai reunir serviços de todos os órgão do governo, permitindo ao cidadão ter acesso a mais de 580 tipos de atendimento pela internet.  Na prática, o novo aplicativo será operacionalizado de maneira semelhante aos apps populares para pedir comida, que reúnem cardápios de diversos restaurantes.
No caso do governo, a proposta é oferecer, em um único aplicativo, um extenso menu para o cidadão. Atualmente, o Estado disponibiliza cerca de 580 tipos de atendimento à população, muitos dos quais presenciais, mas nem todos exigem deslocamento.
Esse novo app concentrará atividades, como renovação da carteira de motorista, pagamento do IPVA, solicitação de remédios da Farmácia Cidadã e matrícula e rematrícula em escolas, entre outros serviços.
ES investe R$ 437 milhões em 'superapp' para agilizar serviços e nova sede da segurança

Nova sede da Segurança

Na lista também está a construção do Centro Integrado de Defesa Social (Cides), estrutura que ficará localizada na avenida Leitão da Silva, em Itararé, Vitória, e servirá como nova sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
O Cides vai englobar e aprimorar todo o serviço de atendimento de emergências e gerenciamento de crises do Estado, com tecnologia integrada. Segundo informações da Sesp, o conceito do centro integrado inclui uma estrutura física e tecnológica para a execução de três grandes atividades integradas: gestão do atendimento a eventos ordinários e extraordinários de segurança pública, gestão de eventos de grande envergadura e governança de crises de profunda complexidade e gestão administrativa da segurança pública.
Outra área ligada ao programa é a ampliação da capacidade de armazenamento e processamento de dados dos serviços públicos por meio da construção de um novo Data Center, garantindo mais eficiência e segurança na gestão de informações.
O programa é coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), em parceria com o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (Prodest) e as Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e Economia e Planejamento (SEP). 

Financiamento

O investimento total no projeto é de US$ 76,5 milhões (R$ 437,5 milhões), sendo US$ 61,2 milhões (R$ 350 milhões) captados com o BIRD e US$ 15,3 milhões (R$ 87,5 milhões) de contrapartida do Estado. O ES+Inteligente tem o objetivo de modernizar e inovar a prestação de serviços públicos, tornando-os mais eficientes, acessíveis e conectados à realidade dos capixabas.
“Pedi à nossa equipe celeridade na implementação do ES+Inteligente, já que o programa tem o objetivo de colocar a Administração Pública em sintonia com as necessidades da sociedade. Precisamos estar na mesma velocidade das mudanças do mundo e de que hoje o setor privado contempla. Quando retornei ao governo em 2019, decidi que era preciso fazer uma virada no que se refere à oferta do serviço público para a sociedade e que o caminho era a tecnologia. Aumentamos nossa eficiência, eliminamos o uso do papel na tramitação de processos e reforçamos a transparência”, afirmou o governador Casagrande.
O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, enfatizou o impacto positivo da iniciativa. “Esse programa é um grande passo para um Espírito Santo mais moderno, conectado e inovador. Vamos oferecer serviços mais ágeis e eficientes, trazendo mais qualidade de vida e facilitando o dia a dia da população”, disse.
“A agenda da tecnologia é fundamental e peça-chave na segurança pública em qualquer lugar do mundo hoje. O Espírito Santo caminha a passos largos para estar entre os mais modernos do País e essa missão com o Banco Mundial, grande parceiro nosso nesse projeto, vem para agregar no processo de desenvolvimento do novo Centro Integrado de Defesa Social, que é um dos produtos que serão englobados no programa. Todos ganham muito, mas tudo é feito em prol da população e com o objetivo de entregar mais qualidade no serviço público, como o governador sempre nos exige”, pontuou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.

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