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Ferrovia Centro Atlântica

Por acordo mais vantajoso, governo avalia relicitar ferrovia que passa pelo ES

Operada pela VLI, a concessão da Ferrovia Centro Atlântica atualmente está em processo de renovação, mas Ministério dos Transportes já não descartar nova licitação da malha

Publicado em 17 de Março de 2025 às 14:20

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

17 mar 2025 às 14:20
Concessão da Ferrovia Centro-Atlântica está em discussões pelo governo federal
Concessão da Ferrovia Centro-Atlântica está em discussões pelo governo federal Crédito: Fernando Madeira
Controlada pela VLI, a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) está em processo de renovação da concessão, já que o contrato atual está previsto para terminar em 2026. No final de 2024, o governo federal realizou uma série de audiências públicas para apresentar, à população, questões relacionadas à extensão do vínculo.
A ferrovia é controlada pela VLI Logística — que tem Vale e o fundo da Brookfield como maiores acionistas — desde 1996. O contrato está previsto para terminar em 2026, mas uma negociação prevê a extensão da vigência por mais 30 anos, com investimentos de quase R$ 24 bilhões. 
Mas agora, o governo federal também está avaliando a relicitação do trecho, visando um acordo vantajoso para o poder concedente. 
A via é considerada a maior malha ferroviária em extensão e alcance do Brasil, com 7.856,8 km de extensão. Atravessa Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e o Distrito Federal. A renovação abrange 5.725 km de trilhos, incluindo os corredores Centro-Leste, Centro-Sudeste, Minas-Bahia e Minas-Rio.
Por acordo mais vantajoso, governo avalia relicitar ferrovia que passa pelo ES

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Na proposta de renovação da VLI está a devolução à União do trecho que passa pelo Espírito Santo, de Itaboraí (RJ) a Vitória. Mesmo não operando nesse trecho, a empresa movimenta cargas no Espírito Santo, via permissão de passagem pela Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), em acordo com a Vale. Isso permite o transporte de produtos de regiões de Minas Gerais pela FCA, que se conecta com a EFVM até chegar aos portos da Grande Vitória para escoamento dos volumes.
O Ministério dos Transportes informou que está trabalhando ativamente para solucionar as questões da renovação da FCA. E detalhou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizou seis audiências públicas — Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Salvador (BA) e Goiânia (GO) — e recebeu contribuições acerca das demandas logísticas dessas regiões para a construção de uma política com a participação de todos.
Mesmo assim, o ministério ainda considera a possibilidade de relicitação da malha. "A renovação também poderá ser uma alternativa, mas é preciso um entendimento entre as partes com um acordo vantajoso para o poder concedente", informou o Ministério dos Transportes, em nota.
Já a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que está acompanhando, junto ao Ministério dos Transportes, o andamento das possíveis soluções para o trecho que abrange a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). Atualmente, a agência está na fase de análise das contribuições recebidas durante o período de audiência pública.
A VLI, por sua vez, informou que as negociações referentes à renovação antecipada da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica seguem regularmente junto à ANTT e ao Ministério dos Transportes. 
A empresa detalhou que ao longo do tempo, através de um processo aberto e transparente, apresentou um "conjunto de propostas maduras e equilibradas nos aspectos operacional e econômico, de amplo espectro e com volume expressivo de investimentos, que podem gerar desenvolvimento e renda para milhões de brasileiros".
"Essas propostas incluem elementos de vantajosidade, como outorga; investimentos para melhoria de mobilidade urbana e indenizações referentes à devolução de trechos, que poderão ser destinados a outras finalidades de infraestrutura; entre diversos outros benefícios. Acreditando na vantajosidade da renovação da concessão, a companhia reafirma a abertura ao diálogo sempre demonstrada sobre os comentários recebidos ao longo do processo", afirmou a VLI, em nota.

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