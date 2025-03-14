PIB do ES cresce 2,6% em 2024, impulsionado por comércio e serviços

Comércio varejista ampliado foi um dos setores que impulsionaam o PIB do Espírito Santo em 2024Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Os setores de comércio e serviços puxaram o Produto Interno Bruto (PIB) do Espírito Santo em 2024, que registrou avanço pelo segundo ano consecutivo, alcançado um crescimento de 2,6% no índice que mede bens e serviços produzidos em solo capixaba. Os números, porém, poderiam ser melhores, já que esbarraram em uma redução nos recursos da indústria extrativa no último trimestre, segundo dados divulgados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), na manhã desta sexta-feira (14).
Primeiro trimestre: ES 3,4% / Brasil 2,6% Segundo trimestre: ES 3,3% / Brasil 3,0% Terceiro trimestre: ES 3,0% / Brasil 3,3% Quatro trimestre: ES 2,6% / Brasil 3,4%
No recorte trimestral dentro do Estado, o recuo de −0,9% registrado nos três últimos meses de 2024 se contrapõe com os números positivos dos outros trimestres: no primeiro, o Estado registrou 0,2%, no segundo a porcentagem foi de 2,1 e, no penúltimo, voltou aos 0,2%.
Segundo o IJSN, o percentual negativo só veio no último trimestre devido às variações na indústria geral. Nesse setor, houve expansão de 1,3% na indústria de transformação, porém, foi registrada redução de −3,1% no setor extrativo.
Variação acumulada no ano no Espírito Santo
Comércio Varejista Ampliado (2%): aumento de 1,6% no varejo restrito e alta de 10,9% nas vendas de veículos, motocicletas, partes e peças;
Serviços (6,2%): acréscimos de 9,4% em transportes, serviços auxiliares aos transportes e correto e 4,2% em outros serviços;
Indústria Geral (-1,6%): expansão de 1,3% na indústria de transformação e redução de −3,1% na indústria extrativa
“Isso foi puxado pela indústria de petróleo e gás, mas hoje temos unidades produtivas que estão em um nível de maturação e expansão da produção que podem ajudar na recuperação do setor em breve”, disse Pablo Lira, diretor-presidente do instituto.
Ainda assim, ao longo de 2024, o Estado teve um acumulado de R$ 206,2 bilhões, influenciado pelas expansões de 6,2% no setor de serviços e de 2% no comércio varejista ampliado.
Segundo Sidemar Acosta, presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), os números positivos refletem o alto grau dos investimentos feitos no Estado nos últimos anos.
“Nós temos aqui grandes transportadores, uma área de mais de 3 milhões de metros quadrados de armazéns construídos sendo utilizados para distribuições daqui para todo o Brasil. Então, isso realmente é muito representativo para mostrar o quão importante é investir no Espírito Santo, que mantém ativa toda a sua atividade econômica instalada”, ponderou.
“Estamos observando, nos últimos anos, uma diversificação da nossa base produtiva. O Espírito Santo tem petróleo e gás, mas também tem mineração, metalurgia, papel e celulose, rochas ornamentais e outras linhas importantes de produção”, complementou Pablo Lira.
Segundo o gestor do IJSN, o resultado positivo de 2024 foi puxado, principalmente, pelos números da agricultura e da pecuária, com destaque para o café. Além disso, o avanço no PIB também se explica pelas intervenções para melhoria na logística de transportes de pessoas e cargas.
O Espírito Santo é um dos Estados brasileiros com maior grau de abertura, conectado com a economia internacional, gerando emprego e renda de forma interna, o que contribui para o bom resultado que tivemos no último ano
Pablo Lira - Diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves
Segundo o Instituto Jones, ao longo de 2024, o Espírito Santo registrou avanços significativos em áreas da produção agrícola, do comércio exterior e da geração de emprego formal.
No campo, os destaques ficaram com café conilon e arábica (4,3% e 32,6%), mamão (13,1%), cana-de-açúcar (8,2%) e coco (15,2%). Por outro lado, produtos como pimenta-do-reino (-5,4%), mandioca (-2%) e cacau (-0,1%) registraram recuo.
Em relação ao comércio exterior, as exportações pontuaram uma alta de 12,55%, movimentando US$ 10,73 bilhões. No caso das importações, a variação ficou em 41,61%, gerando US$ 14,89 bilhões. Com isso, a corrente de comércio teve variação de 27,28% e US$ 24,62 bilhões movimentados.
Ao mesmo tempo, a inflação na Grande Vitória, segundo dados do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPC), teve alta de 4,3%, com destaque para os nichos de alimentação e bebidas (7,1%), educação (6,7%) e saúde/cuidados pessoais (5,5%).
Na geração de empregos, mais de 35 mil vagas foram criadas no mercado formal, impulsionadas pelo setor de serviços (18.484), comércio (7.845) e indústria geral (6.518).