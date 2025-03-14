PIB do ES cresce 2,6% em 2024, impulsionado por comércio e serviços

Comércio varejista ampliado foi um dos setores que impulsionaam o PIB do Espírito Santo em 2024 Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Variação acumulada no ano



Primeiro trimestre: ES 3,4% / Brasil 2,6%

Segundo trimestre: ES 3,3% / Brasil 3,0%

Terceiro trimestre: ES 3,0% / Brasil 3,3%

Quatro trimestre: ES 2,6% / Brasil 3,4%



No recorte trimestral dentro do Estado, o recuo de −0,9% registrado nos três últimos meses de 2024 se contrapõe com os números positivos dos outros trimestres: no primeiro, o Estado registrou 0,2%, no segundo a porcentagem foi de 2,1 e, no penúltimo, voltou aos 0,2%.

Segundo o IJSN, o percentual negativo só veio no último trimestre devido às variações na indústria geral. Nesse setor, houve expansão de 1,3% na indústria de transformação, porém, foi registrada redução de −3,1% no setor extrativo.

Variação acumulada no ano no Espírito Santo Comércio Varejista Ampliado (2%): aumento de 1,6% no varejo restrito e alta de 10,9% nas vendas de veículos, motocicletas, partes e peças;



Serviços (6,2%): acréscimos de 9,4% em transportes, serviços auxiliares aos transportes e correto e 4,2% em outros serviços;



Indústria Geral (-1,6%): expansão de 1,3% na indústria de transformação e redução de −3,1% na indústria extrativa



“Isso foi puxado pela indústria de petróleo e gás, mas hoje temos unidades produtivas que estão em um nível de maturação e expansão da produção que podem ajudar na recuperação do setor em breve”, disse Pablo Lira, diretor-presidente do instituto.

Ainda assim, ao longo de 2024, o Estado teve um acumulado de R$ 206,2 bilhões, influenciado pelas expansões de 6,2% no setor de serviços e de 2% no comércio varejista ampliado.

Segundo Sidemar Acosta, presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), os números positivos refletem o alto grau dos investimentos feitos no Estado nos últimos anos.

“Nós temos aqui grandes transportadores, uma área de mais de 3 milhões de metros quadrados de armazéns construídos sendo utilizados para distribuições daqui para todo o Brasil. Então, isso realmente é muito representativo para mostrar o quão importante é investir no Espírito Santo, que mantém ativa toda a sua atividade econômica instalada”, ponderou.

“Estamos observando, nos últimos anos, uma diversificação da nossa base produtiva. O Espírito Santo tem petróleo e gás, mas também tem mineração, metalurgia, papel e celulose, rochas ornamentais e outras linhas importantes de produção”, complementou Pablo Lira.

Segundo o gestor do IJSN, o resultado positivo de 2024 foi puxado, principalmente, pelos números da agricultura e da pecuária, com destaque para o café. Além disso, o avanço no PIB também se explica pelas intervenções para melhoria na logística de transportes de pessoas e cargas.

O Espírito Santo é um dos Estados brasileiros com maior grau de abertura, conectado com a economia internacional, gerando emprego e renda de forma interna, o que contribui para o bom resultado que tivemos no último ano Pablo Lira - Diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves

Panorama econômico

Segundo o Instituto Jones, ao longo de 2024, o Espírito Santo registrou avanços significativos em áreas da produção agrícola, do comércio exterior e da geração de emprego formal.

No campo, os destaques ficaram com café conilon e arábica (4,3% e 32,6%), mamão (13,1%), cana-de-açúcar (8,2%) e coco (15,2%). Por outro lado, produtos como pimenta-do-reino (-5,4%), mandioca (-2%) e cacau (-0,1%) registraram recuo.

Em relação ao comércio exterior, as exportações pontuaram uma alta de 12,55%, movimentando US$ 10,73 bilhões. No caso das importações, a variação ficou em 41,61%, gerando US$ 14,89 bilhões. Com isso, a corrente de comércio teve variação de 27,28% e US$ 24,62 bilhões movimentados.

Ao mesmo tempo, a inflação na Grande Vitória , segundo dados do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPC), teve alta de 4,3%, com destaque para os nichos de alimentação e bebidas (7,1%), educação (6,7%) e saúde/cuidados pessoais (5,5%).