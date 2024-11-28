Vports investe R$ 180 milhões, moderniza portos para crescer com eficiência e atrai novas cargas

A Vports investiu R$ 180 milhões no ES e já registrou a maior movimentação histórica do Porto de Vitória Crédito: VPorts/Divulgação

Há dois anos navegando para trazer desenvolvimento aos portos de Vitória, Capuaba e Barra do Riacho, a Vports investiu R$ 180 milhões no complexo portuário capixaba e concluiu oito importantes obras. Como primeira e única autoridade portuária privada do país, foram firmados 10 novos contratos com empresas líderes de mercado e registrada a maior movimentação histórica do porto, com 2.800 atracações, atendendo a cerca de 400 importadores e exportadores.

Tais números demonstram a capacidade da companhia em gerar valor compartilhado, a partir de um modelo ágil e flexível, para aumentar a competitividade do Espírito Santo.

De acordo com o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão, a história do Porto de Vitória se mistura com a origem da cidade, o que reflete de forma significativa a relevância da relação entre o porto e a cidade.

“Nessa energia de parceria que permite, hoje, vermos um porto ativo, vivo e em operação, a Vports buscou estabelecer espaço para uma interação real e efetiva com a comunidade, a história e a cultura capixaba”, destaca Serrão

Nesses dois anos, foram atendidas 17 mil pessoas nas comunidades do entorno, demonstrando a relevância desta relação porto/cidade, por meio de empregos diretos e indiretos e de projetos de relacionamento e responsabilidade social e ambiental.

A empresa completa o ciclo dos dois primeiros anos de concessão tendo conquistado importantes marcos, que demonstram a eficiência do modelo pioneiro, com solidez financeira e sustentabilidade, bem como a disposição e qualidade do time de colaboradores para transformar. São eles: a recém-conquistada classificação Triple A em qualidade de crédito e a certificação de quatro ISO em menos de um ano: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.

“Estamos construindo um novo modelo de gestão portuária no Brasil. Vivemos um momento único com oportunidade de transformar a agilidade e flexibilidade deste novo modelo em eficiência e competitividade para os capixabas. Chegamos a dois anos dos 35 previstos na concessão e queremos aproveitar o ambiente propício a negócios que o Espírito Santo nos oferece para explorar toda a nossa vocação para comércio exterior, gerando riqueza, inspirando desenvolvimento e fazendo do nosso Estado, em conjunto com toda a comunidade portuária e setores produtivos, uma referência logística cada vez mais consolidada em todo o Brasil”, ressalta Serrão.

Olhando para o futuro, todas essas entregas vão permitir um crescimento de 80% nas movimentações do porto até 2029.

Nova ferrovia, mais competitividade para o ES

Entre as realizações, agora tem-se uma ferrovia recuperada passando por dentro do porto, permitindo a expansão de novos negócios, principalmente, em granéis agrícolas.

De acordo com o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão, os projetos estão inseridos no propósito de investir em aumento da capacidade, diversificação de cargas e conexão com a região Centro-Oeste do país.

"Temos uma vantagem competitiva em função da localização privilegiada, atuando como um elo logístico que envolve diversos modais. Nossos esforços estão voltados para fortalecer o complexo portuário, visando a impulsionar um ambiente de negócios mais dinâmico, eficiente e ágil, dentro de um projeto sólido, de crescimento e desenvolvimento compartilhado”, afirma Gustavo Serrão.

Dragagem dos portos de Vitória e de Barra do Riacho

Além das obras entregues em 2024, também estão previstas para acontecer nos próximos meses, a dragagem dos portos de Vitória e de Barra do Riacho, marcando a segunda fase de investimentos da Vports. O projeto estratégico para aumentar a competitividade dos portos prevê aporte de R$ 26 milhões.

Para Vitória, está previsto um volume de dragagem de 280 mil metros cúbicos. Já para Barra do Riacho, o volume será de 350 mil metros cúbicos, sendo a primeira dragagem do porto desde a sua construção, em 2013. As obras estão previstas para acontecer entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025.

Os novos investimentos demonstram o compromisso da empresa em melhorias contínuas com foco em produtividade, segurança e eficiência. Além de reforçar o compromisso em oferecer estrutura de excelência para atrair novos negócios e desenvolvimento para o Estado.

Conheça os projetos realizados pela Vports

1) Recuperação e revitalização da ferrovia Capuaba e seus acessos

Antes e depois da ferrovia Crédito: VPorts/Divulgação

A nova estrutura poderá aumentar o volume de cargas escoado pelo porto de aproximadamente 9 milhões de toneladas em 2024, abrindo caminhos para a criação de uma nova rota logística entre a região Centro-Oeste, com ênfase para o Estado de Goiás, o Triângulo Mineiro e o Espírito Santo. A estrutura tem capacidade para aumentar o volume de cargas escoadas pelo porto em cerca de cinco milhões de toneladas.

2) Reforma dos Silos Horizontais

Os dois silos horizontais têm capacidade para armazenamento de 80 mil toneladas de produtos como trigo e malte Crédito: VPorts/Divulgação

O escopo de reforma dos armazéns graneleiros do Terminal de Cereais de Capuaba, incluindo equipamentos e sistemas, foi dividido em três fases: eletromecânica, obra civil e automação. Os dois silos horizontais têm capacidade para armazenamento de 80 mil toneladas de produtos como trigo e malte.

3) Revitalização e reforma dos cinco armazéns

Antes e depois dos armazéns Crédito: VPorts/Divulgação

As obras englobaram etapas de recuperação, tratamento de patologias do concreto e de infiltrações, reforma das estruturas e recuperação do perfil arquitetônico, com a limpeza e o tratamento de fachadas e da alvenaria. Os armazéns também receberam nova pintura, a partir de um trabalho de pesquisa desenvolvido pela Vports e pela Secretaria de Estado da Cultura. Do total de cinco armazéns restaurados, dois serão destinados à operação portuária, um se tornará uma escola para formação de mão de obra qualificada e geração de emprego e renda e outros dois serão dedicados à história, arte e cultura.

4) Implantação de sistema de combate a incêndio

Sistema de combate a incêndio foi implantado pela VPorts Crédito: VPorts/Divulgação

O novo sistema está adequado a regras internacionais de segurança e indicado para viabilizar a operação de navios maiores no transporte de combustível, como navios-tanque de até 7 mil toneladas.

5) Substituição dos cabeços de amarração nos berços 201 e 202

Antes e depois dos cabeços. Crédito: VPorts/Divulgação

Substituição de 16 cabeços para um novo padrão, garantindo mais segurança para atracação e desatracação de navios, além de melhorias nas condições operacionais.

6 e 7) Reforma dos berços de atracação 206 (Paul/Peiú) e 905 (Paul Gusa)

O trabalho envolveu a pavimentação do cais, recuperação estrutural e pintura, além de obras de drenagem e reaterro, além da substituição de defensas, de forma a garantir as condições técnicas e de segurança das operações. Entre os benefícios estão: melhoria da infraestrutura portuária, aumento da vida útil das estruturas, garantia da durabilidade da pavimentação dos berços, segurança para os amarradores e garantia da segurança das embarcações.

8) Projeto executivo do acesso à Capuaba

Desenvolvimento do projeto executivo para novo acesso ao porto com objetivo de aumentar a capacidade da via de acesso ao Complexo Portuário de Vila Velha. O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e Fluxo de Caixa Marginal foi entregue ao Poder Concedente, que ficará responsável pela obra. O projeto contempla um elevado de aproximadamente 2,6 km, interligando-o ao trevo da Avenida Carlos Lindenberg e a BR 447, com o Acesso ao Porto, composto de duas faixas de rolamento, sendo duas pistas em cada faixa e com previsão de investimento de, aproximadamente, R$ 560 milhões.

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