Vports investe R$ 180 milhões, moderniza portos para crescer com eficiência e atrai novas cargas

Há dois anos navegando para trazer desenvolvimento aos portos de Vitória, Capuaba e Barra do Riacho, a Vports investiu R$ 180 milhões no complexo portuário capixaba e concluiu oito importantes obras. Como primeira e única autoridade portuária privada do país, foram firmados 10 novos contratos com empresas líderes de mercado e registrada a maior movimentação histórica do porto, com 2.800 atracações, atendendo a cerca de 400 importadores e exportadores.
Tais números demonstram a capacidade da companhia em gerar valor compartilhado, a partir de um modelo ágil e flexível, para aumentar a competitividade do Espírito Santo.
De acordo com o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão, a história do Porto de Vitória se mistura com a origem da cidade, o que reflete de forma significativa a relevância da relação entre o porto e a cidade.
“Nessa energia de parceria que permite, hoje, vermos um porto ativo, vivo e em operação, a Vports buscou estabelecer espaço para uma interação real e efetiva com a comunidade, a história e a cultura capixaba”, destaca Serrão
Nesses dois anos, foram atendidas 17 mil pessoas nas comunidades do entorno, demonstrando a relevância desta relação porto/cidade, por meio de empregos diretos e indiretos e de projetos de relacionamento e responsabilidade social e ambiental.
A empresa completa o ciclo dos dois primeiros anos de concessão tendo conquistado importantes marcos, que demonstram a eficiência do modelo pioneiro, com solidez financeira e sustentabilidade, bem como a disposição e qualidade do time de colaboradores para transformar. São eles: a recém-conquistada classificação Triple A em qualidade de crédito e a certificação de quatro ISO em menos de um ano: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.
“Estamos construindo um novo modelo de gestão portuária no Brasil. Vivemos um momento único com oportunidade de transformar a agilidade e flexibilidade deste novo modelo em eficiência e competitividade para os capixabas. Chegamos a dois anos dos 35 previstos na concessão e queremos aproveitar o ambiente propício a negócios que o Espírito Santo nos oferece para explorar toda a nossa vocação para comércio exterior, gerando riqueza, inspirando desenvolvimento e fazendo do nosso Estado, em conjunto com toda a comunidade portuária e setores produtivos, uma referência logística cada vez mais consolidada em todo o Brasil”, ressalta Serrão.
Olhando para o futuro, todas essas entregas vão permitir um crescimento de 80% nas movimentações do porto até 2029.
Nova ferrovia, mais competitividade para o ES
Entre as realizações, agora tem-se uma ferrovia recuperada passando por dentro do porto, permitindo a expansão de novos negócios, principalmente, em granéis agrícolas.
De acordo com o diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão, os projetos estão inseridos no propósito de investir em aumento da capacidade, diversificação de cargas e conexão com a região Centro-Oeste do país.
"Temos uma vantagem competitiva em função da localização privilegiada, atuando como um elo logístico que envolve diversos modais. Nossos esforços estão voltados para fortalecer o complexo portuário, visando a impulsionar um ambiente de negócios mais dinâmico, eficiente e ágil, dentro de um projeto sólido, de crescimento e desenvolvimento compartilhado”, afirma Gustavo Serrão.
Dragagem dos portos de Vitória e de Barra do Riacho
Além das obras entregues em 2024, também estão previstas para acontecer nos próximos meses, a dragagem dos portos de Vitória e de Barra do Riacho, marcando a segunda fase de investimentos da Vports. O projeto estratégico para aumentar a competitividade dos portos prevê aporte de R$ 26 milhões.
Para Vitória, está previsto um volume de dragagem de 280 mil metros cúbicos. Já para Barra do Riacho, o volume será de 350 mil metros cúbicos, sendo a primeira dragagem do porto desde a sua construção, em 2013. As obras estão previstas para acontecer entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025.
Os novos investimentos demonstram o compromisso da empresa em melhorias contínuas com foco em produtividade, segurança e eficiência. Além de reforçar o compromisso em oferecer estrutura de excelência para atrair novos negócios e desenvolvimento para o Estado.
Conheça os projetos realizados pela Vports
1) Recuperação e revitalização da ferrovia Capuaba e seus acessos
A nova estrutura poderá aumentar o volume de cargas escoado pelo porto de aproximadamente 9 milhões de toneladas em 2024, abrindo caminhos para a criação de uma nova rota logística entre a região Centro-Oeste, com ênfase para o Estado de Goiás, o Triângulo Mineiro e o Espírito Santo. A estrutura tem capacidade para aumentar o volume de cargas escoadas pelo porto em cerca de cinco milhões de toneladas.
2) Reforma dos Silos Horizontais
O escopo de reforma dos armazéns graneleiros do Terminal de Cereais de Capuaba, incluindo equipamentos e sistemas, foi dividido em três fases: eletromecânica, obra civil e automação. Os dois silos horizontais têm capacidade para armazenamento de 80 mil toneladas de produtos como trigo e malte.
3) Revitalização e reforma dos cinco armazéns
As obras englobaram etapas de recuperação, tratamento de patologias do concreto e de infiltrações, reforma das estruturas e recuperação do perfil arquitetônico, com a limpeza e o tratamento de fachadas e da alvenaria. Os armazéns também receberam nova pintura, a partir de um trabalho de pesquisa desenvolvido pela Vports e pela Secretaria de Estado da Cultura. Do total de cinco armazéns restaurados, dois serão destinados à operação portuária, um se tornará uma escola para formação de mão de obra qualificada e geração de emprego e renda e outros dois serão dedicados à história, arte e cultura.
4) Implantação de sistema de combate a incêndio
O novo sistema está adequado a regras internacionais de segurança e indicado para viabilizar a operação de navios maiores no transporte de combustível, como navios-tanque de até 7 mil toneladas.
5) Substituição dos cabeços de amarração nos berços 201 e 202
Substituição de 16 cabeços para um novo padrão, garantindo mais segurança para atracação e desatracação de navios, além de melhorias nas condições operacionais.
6 e 7) Reforma dos berços de atracação 206 (Paul/Peiú) e 905 (Paul Gusa)
O trabalho envolveu a pavimentação do cais, recuperação estrutural e pintura, além de obras de drenagem e reaterro, além da substituição de defensas, de forma a garantir as condições técnicas e de segurança das operações. Entre os benefícios estão: melhoria da infraestrutura portuária, aumento da vida útil das estruturas, garantia da durabilidade da pavimentação dos berços, segurança para os amarradores e garantia da segurança das embarcações.
8) Projeto executivo do acesso à Capuaba
Desenvolvimento do projeto executivo para novo acesso ao porto com objetivo de aumentar a capacidade da via de acesso ao Complexo Portuário de Vila Velha. O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e Fluxo de Caixa Marginal foi entregue ao Poder Concedente, que ficará responsável pela obra. O projeto contempla um elevado de aproximadamente 2,6 km, interligando-o ao trevo da Avenida Carlos Lindenberg e a BR 447, com o Acesso ao Porto, composto de duas faixas de rolamento, sendo duas pistas em cada faixa e com previsão de investimento de, aproximadamente, R$ 560 milhões.
VPorts
SITE: vports.com.br