ES faz pacto com cinco Estados para conectar portos e melhorar logística

Uma das principais pautas em discussão no Espírito Santo é a construção da Estrada de Ferro 118, que vai possibilitar melhor escoamento da produção do Centro-Oeste por portos capixabas

Publicado em 11 de junho de 2025 às 20:39

Federações de seis estados assinam termo de cooperação durante evento de lançamento do Fórum InfraLeste Crédito: Renan Donato/Findes

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) assinou, na tarde desta quarta-feira (11), um termo de cooperação com outras cinco federações no lançamento do Fórum InfraLeste. A iniciativa visa à união do setor produtivo em busca de soluções conjuntas para melhorar a logística entre o território capixaba e os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Bahia.>

O objetivo das federações é possibilitar um melhor escoamento da produção da parte central do país por meio de ferrovias e rodovias, além de estabelecer uma conexão entre os portos da faixa litorânea, entre Bahia e São Paulo, de acordo com o presidente da Findes, Paulo Baraona. >

"A ideia é conectar todos os conselhos de infraestrutura desses Estados e criar uma conexão que trará uma logística melhor, mais moderna, objetiva, com menor tempo e custo, e que dê possibilidades à indústria de ser cada vez mais competitiva", explicou.>

Uma das principais pautas em discussão no Espírito Santo, vista como fundamental para melhorar a conexão entre o Estado e a Região Centro-Oeste, é a Estrada de Ferro 118. Também chamada de Anel Ferroviário do Sudeste, a via será um novo eixo logístico, conectando o agronegócio da parte central do país e a mineração em Minas Gerais aos portos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro.>

Durante a assinatura do termo, foi reforçada a expectativa de lançar o edital de construção da nova estrada de ferro entre dezembro deste ano e janeiro de 2026. Na avaliação do presidente da Findes, o fórum vai permitir que projetos como o da nova ferrovia não sofram interrupção.>

Também estiveram presentes no evento de formação do fórum o governador Renato Casagrande (PSB) e o vice Ricardo Ferraço (MDB). O chefe do Executivo estadual afirmou que a discussão da melhoria do modal ferroviário do Estado passa pela renovação do contrato com a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). >

Casagrande afirmou que o primeiro desejo do Estado para apoiar a renovação da concessão com a atual administradora da ferrovia era a construção de uma variante na Serra do Tigre, em Minas Gerais, mas compreendeu que "isso não é possível neste momento" e partiu para um "Plano B", que seria a construção do Contorno de Belo Horizonte. "A melhoria em Pirapora já vai ter. Você faz uma conexão de lá até Sete Lagoas, melhora a conexão com o Triângulo Mineiro e faz o Contorno de Belo Horizonte. Vai faltar depois a ligação de João Neiva até Barra do Riacho". >

Em conversa com a imprensa após o evento, Ricardo Ferraço destacou que os investimentos na FCA são fundamentais para aumentar a quantidade de cargas que chega aos portos do Estado pelo modal ferroviário.>

"No ponto de vista ferroviário, estamos vendo o processo de renovação da FCA, que conecta o nosso Estado com o Centro-Oeste. Já apresentamos ao governo federal uma agenda para fazer o contorno da Grande Belo Horizonte para que isso possa trazer mais cargas para os nossos portos, considerando que neste momento estamos vendo acontecer os maiores investimentos na área portuária do Estado. Esse é o momento de conectarmos, trazermos o Centro-Oeste para usar a nossa infraestrutura e ganhar o mercado internacional", declarou.>

Casagrande ainda ressaltou que, além das ferrovias, há outros entraves na logística do Estado que devem começar a ser solucionados ainda este ano, principalmente no setor rodoviário.>

"Até o final deste ano, fica pronto o projeto da BR 262 e o edital será publicado. No dia 26 de junho, teremos o leilão da BR 101. Todos os nossos gargalos se resolvem agora. Essa agenda que nos assombra há tanto tempo estamos deixando para trás. O que nos assombrava vira a realização de um sonho e coloca o Espírito Santo em uma posição de competitividade muito maior.">

