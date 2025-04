Transporte ferroviário

Ferrovia Vitória-Rio: ministro promete edital da EF 118 até dezembro

Renan Filho destacou que o trecho vai fazer parte do Anel Ferroviário do Sudeste, conectando portos do Espírito Santo às ferrovias

O ministro dos Transportes, Renan Filho, prometeu lançar o edital para a construção da Estrada de Ferro (EF) 118 até dezembro deste ano. O trecho vai fazer parte do Anel Ferroviário do Sudeste, conectando o Espírito Santo ao Rio de Janeiro pelas ferrovias.

A promessa do ministro foi feita na quinta-feira (10), em resposta a um questionamento feito por A Gazeta durante o programa “Bom dia, ministro”, do Canal Gov, e reforça a expectativa do secretário nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes, Leonardo Ribeiro, de fazer o leilão este ano.

“A Estrada de Ferro 118, a gente também pretende levar a leilão neste ano e garantir o bom andamento desse projeto, que vai fazer uma conexão da malha de Vitória a Minas, no Espírito Santo, com a malha da MRS, em São Paulo, passando pelo Estado do Rio de Janeiro”, declarou o ministro.

Na ocasião, o ministro disse que quer iniciar as obras de duplicação da BR 262 ainda neste ano, com recursos do acordo de Mariana, referente ao rompimento da barragem de rejeitos de minério ocorrido em 2015.

Ferrovia vai ligar o ES ao Rio

A perspectiva é que o investimento do governo federal na construção da ferrovia seja de R$ 3,38 bilhões.

O traçado da EF-118 está dividido em três segmentos principais:

Trecho Norte/Ramal de Anchieta - Da sua extensão total, o trecho de 80 km entre Santa Leopoldina e Anchieta deverá ser construído pela Vale, como contrapartida pela prorrogação antecipada das suas ferrovias, e passará a integrar o contrato de concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). Para esse trecho, já foi definido o investimento de R$ 6 bilhões pela mineradora;

Da sua extensão total, o trecho de 80 km entre Santa Leopoldina e Anchieta deverá ser construído pela Vale, como contrapartida pela prorrogação antecipada das suas ferrovias, e passará a integrar o contrato de concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). Para esse trecho, já foi definido o investimento de R$ 6 bilhões pela mineradora; Trecho Central – Um novo percurso de aproximadamente 170 quilômetros ligando São João da Barra (RJ), passando pelo Porto do Açu, até Anchieta (ES);

Um novo percurso de aproximadamente 170 quilômetros ligando São João da Barra (RJ), passando pelo Porto do Açu, até Anchieta (ES); Trecho Sul – Com cerca de 325 quilômetros, conectará São João da Barra a Nova Iguaçu (RJ) e deverá ser executado como investimento adicional, caso acionado pelo governo federal. Esse trecho, chamado brownfield, prevê a utilização de trechos existentes da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).

