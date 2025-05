Em 2024

Aposentada do ES conta como descobriu desconto ilegal do INSS; veja dicas

Josenilda Fornazier é moradora de Vila Velha e, no ano passado, identificou o desconto indevido de R$ 77 na sua aposentadoria e entrou na Justiça; fraude investigada pela PF envolveu R$ 6,3 bilhões

A moradora de Vila Velha, que é aposentada desde 2009, descobriu os descontos ilegais no ano passado, antes da operação da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União (CGU) que trouxe à tona o esquema de débitos irregulares . Os descontos foram feitos pela Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (Abapen).>

Uma auditoria feita pela CGU chegou a apontar que 89,7% dos aposentados e pensionistas do Espírito Santo não autorizaram descontos de associações realizados na folha de pagamentos do INSS . >

Atenção maior para quem tem consignado

"Quando faço análise previdenciária dos clientes, olhamos os extratos dos últimos cinco anos para avaliar os descontos, sejam de empréstimos ou de descontos de entidades associativas. Quando chegou em 2022, eu comecei a ver que apareciam entidades que não eram conhecidas, eram novas, que haviam sido recém-criadas em vários Estados e que as pessoas sequer tinham ouvido falar. Comecei desde aquela época a orientar que as pessoas não deixassem para lá, orientado para bloquear para empréstimo ou associação, no site do INSS", detalha.>