EDP busca startups com soluções inovadoras para energias renováveis

O segundo módulo do programa global de inovação aberta Energy Starter está com inscrições abertas até 22 de agosto; podem ser inscrever startups de todo o mundo

Publicado em 23 de julho de 2025 às 11:42

Startups que desenvolvem soluções inovadoras voltadas para energias renováveis poderão apresentar seus projetos no programa de inovação aberta da EDP, que está com inscrições abertas até o dia 22 de agosto.>

A nona edição do Energy Starter — programa da EDP que busca acelerar a adoção de tecnologias que impulsionam a transição energética — é dedicada às energias renováveis. >

O programa conecta a EDP a startups e scaleups (empresas em expansão), sendo uma importante plataforma para criar colaborações a longo prazo. As inscrições podem ser feitas no site do programa.>

Energy Starter é programa global de inovação aberta da EDP Crédito: Divulgação

A EDP informou que, nesse módulo, procura startups que desenvolvam soluções inovadoras para acelerar a implementação de energias renováveis, melhorar o desempenho do seu portfólio e gerar mais valor por meio da integração de armazenamento e da maximização da participação em diversos mercados de energia. >

“Na EDP, acreditamos que a inovação acontece por meio da colaboração. O Energy Starter é mais do que um programa, é uma plataforma de lançamento para cocriarmos soluções com impacto, em parceria com startups do mundo todo. Ao combinarmos a agilidade e criatividade das startups com a nossa escala global e conhecimento do setor, pretendemos acelerar a adoção de tecnologias que vão moldar o futuro da energia”, afirma Tomás Moreno, responsável pelo ecossistema de inovação da EDP.>

Esse módulo, dedicado às Energias Renováveis, busca soluções nas seguintes áreas:>

Redução de perdas: monitorar a redução perdas energéticas e aproveitar estratégias e tecnologias inovadoras para minimizar o impacto e gerar valor.

Implementação: acelerar a adoção de fontes de energia renovável com soluções que otimizem a construção, facilitam a interligação à rede, simplificam o desenvolvimento de projetos e eliminam limitações na cadeia de fornecedores.



Operação: maximizar o valor dos ativos e simplificar as operações por meio de soluções automatizadas, manutenção preditiva, tecnologias resilientes ao clima e práticas de reutilização de recursos/economia circular.



Tecnologias emergentes: promover a adoção de tecnologias de ponta para acelerar o desenvolvimento da geração de energia renovável e aumentar a eficiência operacional dos ativos existentes.



Armazenamento de energia: tecnologias de armazenamento inovadoras e econômicas, para além das soluções de íons de lítio e de longa duração, diversificando os modelos de negócio.



Comercialização de energia: melhorar a eficiência da comercialização de energia a curto prazo por meio de ferramentas automatizadas, modelos de otimização e previsões aprimoradas para um portfólio diversificado de ativos e mercados.

As startups inscritas serão avaliadas entre setembro e outubro, incluindo reuniões online com equipes da EDP. As selecionadas avançam para a fase do bootcamp, que acontece entre os dias 25 e 27 de novembro, na sede da EDP, em Lisboa, Portugal. >

Durante esses três dias, as startups terão a oportunidade de trabalhar com gestores da EDP, equipes de inovação e representantes de várias áreas de negócio, com o objetivo de acelerar o codesenvolvimento de projetos-piloto e acordos comerciais. >

Após o bootcamp, as startups iniciam uma jornada de colaboração com os times da EDP para aperfeiçoar, validar e implementar os projetos-piloto propostos. Estes projetos serão totalmente financiados pela EDP, considerando os dados e ativos da empresa, juntamente com um acompanhamento contínuo, para garantir que as soluções sejam adaptadas às necessidades da companhia. >

O objetivo é acelerar essas iniciativas no sentido da viabilidade comercial, abrindo caminho para parcerias de longo prazo que contribuam para impulsionar a transição energética. Ao colaborar com a EDP, as startups terão como parceiro de inovação um líder global no setor da energia, com presença em vários continentes e um histórico reconhecido no desenvolvimento e adoção de tecnologias inovadoras.>

Considerando todos os projetos de inovação da EDP com startups, além do programa EDP Energy Starter, os resultados são relevantes: mais de 150 projetos piloto desenvolvidos, 40 implementações comerciais, 30 investimentos de capital de risco e um total de cerca de 140 milhões de euros gerados em negócios. >

