Novo comando

Lula nomeia procurador federal para a presidência do INSS

Gilberto Waller Júnior substitui Alessandro Stefanutto, que deixou o cargo após escândalo de descontos irregulares em aposentadorias

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) nomeou nesta quarta-feira (30) o procurador Gilberto Waller Júnior como novo presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Ele substitui Alessandro Stefanutto, que deixou o cargo após o escândalo dos descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas.>

Waller é bacharel em ciências jurídicas e sociais com pós-graduação em combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Ele ingressou no poder público como procurador do INSS em 1998, tendo ocupado os cargos de corregedor-geral do INSS de 2001 a 2004 e subprocurador-geral do INSS de 2007 a 2008.>