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Veja como solicitar

Vila Velha oferece crédito de R$ 21 mil a empreendedoras até o fim de abril

Ação promocional NossoCrédito Juntas oferece juros de 1,29% ao mês, carência de até seis meses para começar a pagar e prazo de até 36 meses para quitação

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 14:55

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

10 abr 2025 às 14:55

Mulheres empreendedoras de Vila Velha têm até o dia 30 de abril para contratar uma linha de crédito especial que está sendo oferecida pela prefeitura do município para impulsionar negócios femininos. 

Com a linha NossoCrédito Juntas, mulheres de Vila Velha — pessoas físicas e jurídicas — que trabalham com microempreendimentos individuais, formais e informais no município têm a oportunidade de obter financiamento de até R$ 21 mil com juros de 1,29% ao mês. A carência é de até seis meses para começar a pagar e o prazo é de 36 meses para quitação.

Para se habilitar, no entanto, as interessadas não podem ter restrições em seus CPFs e precisam apresentar avalistas. Para solicitar o financiamento — cujo prazo foi adiado de 31 de março para o fim deste mês —, é necessário comparecer à Agência de Microcrédito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, no Subsolo-A do Boulevard Shopping, em Itaparica, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

As mulheres que quiserem aproveitar essa linha de crédito para investir na ampliação de seus negócios também podem apresentar propostas e solicitar o financiamento da promoção acessando o link: https://nossocredito-aderes.web.app/

“Nosso intuito em ampliar o prazo para contratação dessa linha de crédito é fomentar o empreendedorismo feminino em Vila Velha, município que possui mais de 30 mil mulheres atuando como Microempreendedoras Individuais (MEIs), devidamente cadastradas e em plena atividade, atuando nos mais diversos setores produtivos da economia canela-verde”, informou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti.

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