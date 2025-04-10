Vila Velha oferece crédito de R$ 21 mil a empreendedoras até o fim de abril

Para se habilitar, no entanto, as interessadas não podem ter restrições em seus CPFs e precisam apresentar avalistas. Para solicitar o financiamento — cujo prazo foi adiado de 31 de março para o fim deste mês —, é necessário comparecer à Agência de Microcrédito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, no Subsolo-A do Boulevard Shopping, em Itaparica, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.