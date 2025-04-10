Vila Velha oferece crédito de R$ 21 mil a empreendedoras até o fim de abril

Mulheres empreendedoras de Vila Velha têm até o dia 30 de abril para contratar uma linha de crédito especial que está sendo oferecida pela prefeitura do município para impulsionar negócios femininos.
Com a linha NossoCrédito Juntas, mulheres de Vila Velha — pessoas físicas e jurídicas — que trabalham com microempreendimentos individuais, formais e informais no município têm a oportunidade de obter financiamento de até R$ 21 mil com juros de 1,29% ao mês. A carência é de até seis meses para começar a pagar e o prazo é de 36 meses para quitação.
Para se habilitar, no entanto, as interessadas não podem ter restrições em seus CPFs e precisam apresentar avalistas. Para solicitar o financiamento — cujo prazo foi adiado de 31 de março para o fim deste mês —, é necessário comparecer à Agência de Microcrédito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, no Subsolo-A do Boulevard Shopping, em Itaparica, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
As mulheres que quiserem aproveitar essa linha de crédito para investir na ampliação de seus negócios também podem apresentar propostas e solicitar o financiamento da promoção acessando o link: https://nossocredito-aderes.web.app/.
“Nosso intuito em ampliar o prazo para contratação dessa linha de crédito é fomentar o empreendedorismo feminino em Vila Velha, município que possui mais de 30 mil mulheres atuando como Microempreendedoras Individuais (MEIs), devidamente cadastradas e em plena atividade, atuando nos mais diversos setores produtivos da economia canela-verde”, informou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti.