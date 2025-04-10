Startups interessadas em participar de rodadas de negócios com mais de dez investidores já podem se inscrever no ESX, Innovation Experience Espírito Santo, evento de inovação que será realizado de 10 a 12 de julho, na Praça do Papa, em Vitória. Os valores que os fundos de investimentos têm à disposição para aplicar nas empresas selecionadas chegam a R$ 50 milhões.

Além disso, as starups participantes terão a possibilidade de receber capacitações e mentorias e de se expor em um dos dias do evento. Ao todo, serão selecionadas 300 startups de todo o Brasil. Na edição anterior, foram 200 empresas selecionadas.

As inscrições podem ser feitas até 11 de maio pela Plataforma Sebrae Startups . Após o cadastro, a empresa será avaliada por uma banca em quesitos como Modelo de Negócios, Solução, Alcance de Mercado e Capacidade Executora. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Your browser does not support the audio element. Inscrições abertas para startups concorrerem a investimentos de R$ 50 milhões no ES

Além disso, o cadastro na plataforma permite que a startup tenha acesso a uma cesta de benefícios e também seja divulgada na Vitrine Sebrae Startups

ESX, evento de inovação do Estado, será realizado em julho Crédito: Sebrae/ES/Divulgação

De acordo com o Sebrae, o objetivo é fortalecer o ecossistema de inovação, fomentar a conexão com investidores, a promoção de negócios e a troca de conhecimentos entre os participantes.

O ESX é realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES) e pela Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI) e conta ainda com a correalização do governo do Estado e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes). A expectativa é de que o evento receba mais de 20 mil visitantes nos três dias.

“Entre as novidades do ano está a ampliação do foco em negócios, em capacitação e em integração. E, exatamente por conta desse direcionamento maior que daremos aos negócios, optamos também por alterar os horários e os dias de realização do evento, que passa a ocorrer de quinta a sábado, com abertura ao público em geral a partir das 13 horas”, explica o diretor técnico do Sebrae/ES, Eurípedes Pedrinha.

Segundo ele, as manhãs do evento serão reservadas à realização de atividades exclusivas para as startups selecionadas pelo edital, com integrações entre empresas e investidores, rodadas de negócios, capacitações, integrações entre ecossistemas e Ambientes Promotores da Inovação, públicos segmentados e ações de patrocinadores.

Pedrinha diz, ainda, que o ESX traz possibilidade de aproximação, integração e alinhamento entre esses públicos, além de abrir oportunidade para que as startups participantes vejam e possam ser vistas.

“Com isso, é possível reforçar laços e parcerias entre eles, bem como as chances de se reconhecerem nesse processo e, também, de se sentirem reconhecidos”, ressalta.

SERVIÇO

ESX (Innovation Experience Espírito Santo)

Quando: dias 10, 11 e 12 de julho

dias 10, 11 e 12 de julho Local: Praça do Papa, em Vitória

Praça do Papa, em Vitória Inscrições: até as 23h59 do dia 11 de maio, na plataforma Sebrae Startups

Benefícios para as startups participantes

Estande de exposição para um dia do evento;

Trilhas de capacitação, com conteúdos voltados ao desenvolvimento e escalabilidade dos negócios e ao melhor aproveitamento das oportunidades em eventos;

Conexões estratégicas com investidores, facilitando o acesso a capital e novas oportunidades de mercado;

Networking com founders de startups consolidadas;

Acesso exclusivo às atividades matinais do ESX, permitindo participação em encontros e interações com players do ecossistema.