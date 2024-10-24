Capixaba está na semifinal do VC Challenge, maior competição de startups do Brasil

Um dos grupos finalistas se apresenta para a banca do VC Challenge 2023. Crédito: Gil Silva/Divulgação

O VC Challenge, maior competição de capital de risco e startups do Brasil, está chegando à reta final. Com a participação de 900 estudantes de todo o país, a competição, que começou em 5 de outubro, entra na fase semifinal com um leve gostinho de moqueca capixaba: o estudante Marcus Camargo, que participa do desafio pela 1ª vez, integra um dos 19 grupos que se preparam para apresentar um pitch neste sábado (26), valendo vaga na finalíssima.

Nesta etapa, os participantes estão imersos no mundo do empreendedorismo, recebendo mentorias de profissionais experientes. “Um dos principais desafios é entender se a nossa ideia está alinhada com o mercado atual, se ela acompanha as ideias de quem já vive nesse nicho. Mas, desde o início temos tido muitas reuniões para alinhar nossas percepções e ideias e, principalmente nesta terceira fase, estamos recebendo mentorias com empresários que já estão em desenvolvimento com suas startups.”, comenta Marcus, refletindo sobre as expectativas e aprendizados que vem acumulando durante o desafio.

Outro participante integrante no desafio é Pedro Fabiano Vieira, que mora em Cuité – Paraíba. Ele conta que está no terceiro ano do Ensino Médio e se mostra empolgado com essa nova etapa.

“Entender o desafio do VC Challenge não é fácil, porque é preciso pensar como um investidor. Isso significa lidar com riscos e incertezas o tempo todo. A gente precisa saber quando arriscar e quando ser mais cuidadoso, além de planejar bem e se adaptar às mudanças do mercado e das empresas proposta no desafio. Mas estamos animados e vamos dar o nosso máximo para ser campeões da nossa categoria! Nossa proposta é expandir a área de atuação da empresa e sugerir um sistema novo para melhorar a qualidade e segurança com os clientes”, frisa.

Mentorias exclusivas

Além desses encontros, os jovens inscritos participam de uma aula com o CEO da KPTL, Renato Ramalho, sobre como montar e apresentar um pitch e mentorias exclusivas com sócios, analistas e heads de fundos da KPTL, para melhor guiá-los na apresentação do pitch.

Segundo Ramalho, todos os envolvidos nesta 7ª edição do evento estão engajados em vivenciar cada etapa do desafio. “Nesta terceira e quarta fase os alunos estão vivenciando um pouco da realidade do empreendedor. Como crescer? Quais são os itens críticos para este desafio? Como priorizar as atividades? Como a concorrência pode se comportar? Entre outras situações que refletem as variadas situações que ocorrem na realidade de uma jornada empreendedora”, complementa.

Quais os próximos passos?