Com projetos sustentáveis e em IA, startups capixabas ganham espaço no Web Summit Rio 2025

As startups irão participar pela primeira vez do evento, apresentando suas soluções para investidores e para o mercado. Crédito: Reprodução

Startups residentes do Fonte Hub estão prestes a voar para o maior evento de tecnologia e inovação do mundo, o Web Summit, que tem sua edição brasileira entre os dias 27 e 30 deste mês, no Rio de Janeiro. A Guriri Co. e a Speach foram selecionadas para o Web Summit Rio 2025 e vão apresentar suas soluções na categoria Startup Alpha, voltada a empresas emergentes com alto potencial de impacto no mercado.

A participação no evento representa uma vitrine estratégica para conexão com investidores e parceiros. E as duas startups têm se destacado justamente por oferecer propostas inovadoras com potencial de transformação em seus setores.

A Guriri Co., greentech especializada em moda sustentável, conquistou espaço com o projeto Coffea Art, que deu origem a um biofertilizante 100% natural produzido a partir da borra de café consumida no Fonte Hub e da água do ar-condicionado da Rede Gazeta. A iniciativa também gerou um bioacetato, utilizado na fabricação de armações de óculos ecológicos.

O CEO da startup, Luís Santos, destaca que o convite veio logo após a startup ganhar visibilidade em A Gazeta, com uma matéria sobre o processo de desenvolvimento dos óculos sustentáveis. “A ideia do bioacetato surgiu como uma forma de reaproveitamento sustentável, mas acabou indo além. Conseguimos criar um material mais rígido e de alta qualidade, unindo inovação e responsabilidade ambiental”, explica.

Já a Speach, servitech voltada à inteligência artificial para voz e áudio, vem ganhando espaço com tecnologias que criam vozes profissionais e inteligentes, otimizando produções audiovisuais e reduzindo custos. Um dos cases mais recentes foi a parceria com a Rádio Gazeta, em que a solução foi aplicada para otimizar a programação e oferecer novas locuções aos ouvintes.

“Estar no Web Summit reforça que estamos no caminho certo. Acreditamos que o futuro da comunicação passa pela agilidade na produção de conteúdo, e estar nesse evento nos traz novas oportunidades para expandir ainda mais nossos projetos”, afirma o CEO da Speach, Marcos Guimarães.