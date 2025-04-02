Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Geral
  • Inovação
  • Com projetos sustentáveis e em IA, startups capixabas ganham espaço no Web Summit Rio 2025
Inovação e tecnologia

Com projetos sustentáveis e em IA, startups capixabas ganham espaço no Web Summit Rio 2025

Selecionadas para a categoria Startup Alpha, startups residentes do Fonte Hub, o hub de inovação da Rede Gazeta, representam o Espírito Santo no maior evento de tecnologia do mundo.
Leticia Fortaleza

Leticia Fortaleza

Publicado em 

02 abr 2025 às 14:49

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 14:49

As startups irão participar pela primeira vez do evento, apresentando suas soluções para investidores e para o mercado.
As startups irão participar pela primeira vez do evento, apresentando suas soluções para investidores e para o mercado. Crédito: Reprodução
Startups residentes do Fonte Hub estão prestes a voar para o maior evento de tecnologia e inovação do mundo, o Web Summit, que tem sua edição brasileira entre os dias 27 e 30 deste mês, no Rio de Janeiro. A Guriri Co. e a Speach foram selecionadas para o Web Summit Rio 2025 e vão apresentar suas soluções na categoria Startup Alpha, voltada a empresas emergentes com alto potencial de impacto no mercado.
A participação no evento representa uma vitrine estratégica para conexão com investidores e parceiros. E as duas startups têm se destacado justamente por oferecer propostas inovadoras com potencial de transformação em seus setores.
A Guriri Co., greentech especializada em moda sustentável, conquistou espaço com o projeto Coffea Art, que deu origem a um biofertilizante 100% natural produzido a partir da borra de café consumida no Fonte Hub e da água do ar-condicionado da Rede Gazeta. A iniciativa também gerou um bioacetato, utilizado na fabricação de armações de óculos ecológicos.
O CEO da startup, Luís Santos, destaca que o convite veio logo após a startup ganhar visibilidade em A Gazeta, com uma matéria sobre o processo de desenvolvimento dos óculos sustentáveis. “A ideia do bioacetato surgiu como uma forma de reaproveitamento sustentável, mas acabou indo além. Conseguimos criar um material mais rígido e de alta qualidade, unindo inovação e responsabilidade ambiental”, explica.
Já a Speach, servitech voltada à inteligência artificial para voz e áudio, vem ganhando espaço com tecnologias que criam vozes profissionais e inteligentes, otimizando produções audiovisuais e reduzindo custos. Um dos cases mais recentes foi a parceria com a Rádio Gazeta, em que a solução foi aplicada para otimizar a programação e oferecer novas locuções aos ouvintes.
“Estar no Web Summit reforça que estamos no caminho certo. Acreditamos que o futuro da comunicação passa pela agilidade na produção de conteúdo, e estar nesse evento nos traz novas oportunidades para expandir ainda mais nossos projetos”, afirma o CEO da Speach, Marcos Guimarães.
Para Leonardo Fraga, analista de Inovação do Fonte Hub, o espaço tem sido fundamental para o crescimento dessas iniciativas: “Nosso objetivo é criar um ambiente onde as startups possam se conectar umas com as outras, testar suas ideias e encontrar parceiros estratégicos dentro e fora da empresa. Ver tanto a Speach quanto a Guriri Co. selecionadas para o Web Summit é um sinal claro de que estamos gerando impacto e contribuindo para o ecossistema de inovação do nosso Estado”, finaliza.

Veja Também

Rádio Gazeta fecha parceria com startup Speach e leva inteligência artificial à programação

Startup do hub de inovação da Rede Gazeta transforma 250 kg de borra de café em óculos de sol sustentáveis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Tecnologia Sustentabilidade Inovação Startup
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia Militar do ES realiza seu 1º grande leilão de veículos do ano
Prédios na Orla de Itaparica
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida passam a valer quarta-feira (22); veja o que muda
Imagem de destaque
Hamster: 7 curiosidades sobre esse roedor 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados