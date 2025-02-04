Startup do hub de inovação da Rede Gazeta transforma 250 kg de borra de café em óculos de sol sustentáveis

A parceria entre o hub de inovação da Rede e a startup Guriri Co. já rende frutos antes mesmo do lançamento dos óculos, previsto para maio deste ano Crédito: Divulgação Guriri.Co

Desde outubro de 2024, a borra de café dos cafezinhos tomados no Fonte Hub ganhou um novo destino: em vez de ir para o lixo, o resíduo é transformado em armações de óculos sustentáveis pelo projeto 'Coffea Art'. Em três meses, mais de 250 kg de matéria-prima foram recolhidos, superando a estimativa inicial de 50 kg/mês.

A parceria entre o hub de inovação da Rede e a startup Guriri Co. já rende frutos antes mesmo do lançamento dos óculos, previsto para maio deste ano. “O pessoal aderiu, gostou da ideia, foi muito positivo. A nossa perspectiva era alcançar isso em março, mas como a demanda foi aumentando de 10 a 20% desde o ano passado, a gente já alcançou mais de 250 quilos. Foi inesperado mesmo”, revela Luís Santos, fundador da Guriri Co.

Com o bioacetato já pronto – uma mistura de óleos essenciais, extraídos da borra, com insumos ecológicos – Luís explica que o material está na fase de testes de durabilidade e resistência. Após as verificações de qualidade do insumo, o fundador completa que as hastes de madeira que compõem os óculos serão substituídas pelas feitas com o bioacetato. A ideia é que, gradativamente, as armações passem a ser produzidas totalmente com o produto extraído a partir da borra do café.