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Inteligência artificial

Rádio Gazeta fecha parceria com startup Speach e leva inteligência artificial à programação

A emissora mais antiga da Rede Gazeta inicia uma nova fase com mais inovação. Em parceria com uma startup, aposta em agilidade e modernidade na programação, mantendo a qualidade que o público já conhece

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 10:26

Bianca Lemos

Bianca Lemos

Publicado em 

13 dez 2024 às 10:26
A inteligência artificial não substitui o papel humano, mas aperfeiçoa processos sem abrir mão da qualidade já conhecida pelo ouvinte.
A inteligência artificial não substitui o papel humano, mas aperfeiçoa processos sem abrir mão da qualidade já conhecida pelo ouvinte da Rádio Gazeta Crédito: Wanessa Eustachio
A Rádio Gazeta, a mais antiga dentre as emissoras atualmente no ar na Rede Gazeta, inicia uma nova fase com mais inovação em sua operação. Em parceria com a Speach, startup residente do Fonte Hub, a emissora passa a contar com inteligência artificial especializada na criação de vozes realistas, trazendo modernidade e eficiência para sua programação.
A novidade permite maior agilidade na produção de conteúdo, sem comprometer a qualidade sonora que o público já conhece. As gravações começaram na última semana e utilizam a voz do gerente de Rádios da Rede, Thiago Silvares, e já está no ar para os ouvintes.
"A implementação de ferramentas como a inteligência artificial e a voz clonada — no caso, a minha — demonstra como é possível integrar inovação sem perder a essência humana. Na Rádio Gazeta, estamos utilizando nas horas em que não temos locutores ao vivo para garantir informação e, principalmente, constância na programação. Isso nos permite atender às necessidades dos ouvintes de forma contínua e estratégica", explica o gerente, que destacou ainda que esta é uma ótima oportunidade de a rádio se reinventar num cenário de tecnologia em constante evolução.
Inovação em foco: como funciona a solução da Speach
Segundo o CEO da Speach, Marcos Guimarães, a inteligência artificial não substitui o papel humano, mas otimiza processos e entrega resultados com mais rapidez e eficiência.
“Ao contrário do que muitos pensam, a IA facilita a vida do ser humano. Neste caso, trouxemos mais agilidade à produção dos programas, liberando tempo para o Thiago se dedicar a outras atividades, além de reduzir custos para a rádio. Para o público, a qualidade permanece idêntica, com a tecnologia reproduzindo cada nuance da voz original”, explica.

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