Economia

Startups podem receber até R$ 800 mil em investimento para escalar soluções inovadoras

Programa do Funses1 busca empresas em expansão e oferece investimento, mentorias e apoio estratégico. A submissão ao edital pode ser feita por startups até o próximo dia 17

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 16:05

O edital criado pelo Governo do Estado, o Funses1, é um fundo de investimento voltado ao desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Crédito: Getty Images

Estão abertas as inscrições para a nova rodada do Programa de Aceleração com Investimento do Funses1 (Fundo Soberano do Espírito Santo), iniciativa que oferece até R$ 800 mil para startups em estágio de crescimento. A aceleração é voltada a negócios que já validaram suas soluções, possuem clientes e buscam tração e estrutura para avançar no mercado. O prazo para inscrições é até 17 de dezembro.

Coordenado pela Quartzo Capital, com apoio da ACE Ventures, o programa combina aporte financeiro com uma trilha de aceleração que inclui mentorias especializadas e acompanhamento em áreas como marketing, vendas, tecnologia, finanças e gestão. Também há conexões com investidores e grandes empresas, ampliando as oportunidades de escala.

Apesar de ser um fundo capixaba, o edital tem abrangência nacional: startups de todo o Brasil podem se candidatar, desde que atendam aos critérios de investimento. Entre as exigências, está a possibilidade de estabelecer sede fiscal no Espírito Santo caso sejam selecionadas para receber o aporte.

Paralelamente ao programa com investimento, segue aberto o modelo Aceleração Digital, exclusivo para empresas capixabas, que não envolve aporte financeiro, mas oferece trilhas de desenvolvimento e acompanhamento especializado.

Criado pelo Governo do Estado em 2023, o Funses1 é o primeiro fundo soberano de inovação do país e tem R$250 milhões destinados ao desenvolvimento econômico por meio de investimentos em empresas inovadoras. Nas últimas edições, já apoiou 29 startups, além de realizar aportes diretos em companhias de base tecnológica.

Para Marcelo Wolowski, gestor do Funses1 e diretor de Venture Capital da Quartzo Capital, o rigor no processo de seleção é fundamental para garantir o impacto do fundo. “Nosso compromisso é assegurar a alocação responsável do capital. Priorizamos empreendedores com experiência comprovada e soluções que realmente entregam diferenciais competitivos”, afirma.

Ele explica que o potencial de escala é decisivo na avaliação. “Startups só crescem de forma acelerada em mercados amplos. Por isso analisamos tamanho, ritmo de expansão e dinâmica concorrencial. O mercado precisa comportar um crescimento sustentável”, completa.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site da ACE Ventures.

