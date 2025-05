Mudança de comando na Fibrasa, uma das mais tradicionais empresas do ES

Fábrica da Fibrasa, na Serra. Crédito: Abdo Filho

A Fibrasa, uma das mais tradicionais empresas do Espírito Santo, anunciou uma troca na sua presidência. O atual presidente, Sérgio Souza Rogério de Castro, deixa a cadeira após 17 anos. Léo de Castro, irmão de Sérgio e atual vice-presidente, assume, nesta quinta-feira (1º), a companhia fundada por seu pai, Sérgio Rogério de Castro, falecido em outubro de 2023. Com 52 anos de mercado, a Fibrasa é líder nacional na produção de embalagens plásticas, com fábricas na Serra e Abreu e Lima, Pernambuco.

"Foi uma mudança planejada. A Fibrasa, com os investimentos inaugurados no final do ano passado, entrou em um novo ciclo de expansão. Quando estávamos montando o nosso planejamento estratégico observando 2030 observamos que faria sentido uma alternância de comando, para enfrentar os desafios do crescimento. Foi algo muito pensado. Meu irmão Sérgio segue conosco atuando em outros negócios do grupo", disse Léo de Castro.

Veja também As maiores empresas do Espírito Santo. Confira a lista

No ano passado, a empresa colocou para rodar, no Espírito Santo e Pernambuco, um pacote de investimentos de R$ 100 milhões. "A agenda de crescimento é agressiva, estamos com uma nova expansão em curso em Pernambuco. Deveremos faturar algo perto de R$ 700 milhões em 2025. Nosso foco está no incremento comercial, inclusive com uma maior participação do mercado externo nas vendas, na incorporação de novas tecnologias, na eficiência operacional e no ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança). Queremos crescer investindo em sustentabilidade, é o que estamos fazendo e vamos ampliar".

Léo de Castro já foi presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo e hoje é vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria.

Léo Castro durante o lançamento do do movimento Made In ES, no Palácio Anchieta. Crédito: Carlos Alberto Silva

A Gazeta integra o Saiba mais