Imposto de Renda: ampliação de isenção pode beneficiar 311 mil no ES

Mais de 311 mil moradores do Espírito Santo devem ser impactados com o projeto de lei enviado para o Congresso que amplia a isenção do pagamento do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. A proposta também oferece redução no tributo para quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7 mil.
Se aprovada pelo Congresso, a medida será válida a partir de 2026. Segundo o governo federal, o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda tem potencial de impactar diretamente mais de 311,5 mil contribuintes no Espírito Santo.
Segundo informações da Receita Federal referentes a 2023, cerca de 213 mil moradores do Espírito Santo com renda de até R$ 5 mil mensais ficariam 100% isentos. Outro grupo, estimado em 98 mil pessoas no Estado, teria descontos progressivos, por estar na faixa de R$ 5 mil a R$ 7 mil.
Isso representa aproximadamente 36% das declarações enviadas em 2023. Informações da Receita Federal constam que, naquele ano, foram recebidas 862.796 declarações no Espírito Santo.
Ao todo, um público estimado em 10 milhões de brasileiros será beneficiado com 100% de isenção. A compensação virá com uma taxa de até 10% para pessoas com alta renda (a partir de R$ 600 mil por ano) que atualmente não contribuem com o Imposto de Renda, um grupo de 141 mil pessoas.