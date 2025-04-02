Imposto de Renda 2025: saiba quando a restituição começa a ser paga

Receita começa a pagar a restituição do IR no dia 30 de maio Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A temporada para envio das informações do Imposto de Renda 2025 para a Receita Federal já começou, e os contribuintes têm até o dia 30 de maio para prestar contas ao Leão. Quem deseja fazer a declaração usando a pré-preenchida já pode usar a modalidade, já que as informações foram liberadas integralmente pela Receita Federal na terça-feira (1º).

E uma dúvida comum dos contribuintes nesta época é quando começam a ser feitos os pagamentos das restituições do imposto. Em 2025, o primeiro lote será pago no dia 30 de maio, que é também o último dia para enviar a declaração do Imposto de Renda. Depois, serão outros quatro lotes. Confira abaixo.

Confira o calendário do pagamento da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio

30 de maio 2º lote: 30 de julho

30 de julho 3º lote: 31 de julho

31 de julho 4º lote: 29 de agosto

29 de agosto 5º lote: 30 de setembro

Em 2025, será dada maior prioridade para quem, simultaneamente, utilizou a declaração pré-preenchida e optou pelo recebimento da restituição via Pix. Até 2024, a prioridade era definida apenas com base na utilização de uma das duas ferramentas.

Prioridades para recebimento da restituição, considerando as determinadas por lei:

idade igual ou superior a 80 anos;

idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência e pessoas com doença grave;

pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério;

pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida e que optaram por receber a restituição por Pix;

pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix.

Quem precisa declarar?

Deve declarar o Imposto de Renda quem teve R$ 33.888,00 em rendimentos tributáveis no ano-base 2024. Isso representa que quem recebeu, em média, R$ 2,8 mil mensais precisa fazer a declaração. O valor anterior era de R$ 30.639,90 ao ano.