Aeroporto de Cachoeiro: obras vão ampliar pista para receber voos comerciais

Com investimento de R$ 76,5 milhões, as obras do Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, estão liberadas para começar. Na manhã desta terça-feira (14), o governador Renato Casagrande (PSB) assinou a ordem de serviço para início das intervenções de modernização e ampliação do terminal Raimundo de Andrade.
Segundo o governador, as obras são projetadas para a pista, para o pátio, para reformas no terminal de passageiros e a construção de um outro espaço para com o dobro do tamanho para quem embarca e desembarca no local.
“O Aeroporto de Cachoeiro vai estar em condições de operar voos comerciais se as empresas assim desejarem, como foi feito em Linhares, que tem voo da Azul entre a cidade e Belo Horizonte”, disse Casagrande.
“É importante termos boas ferramentas de transporte aéreo para dar mais competitividade a essa região. As obras já começaram com a montagem do canteiro de obras e a gente espera que seja entregue ainda neste ano”, completou Casagrande.
O que está previsto?
De acordo com o governo estadual, entre as melhorias previstas no aeroporto de Cachoeiro estão a renovação da sinalização da pista e as adequações para garantir segurança e eficiência nas operações aéreas, a ampliação e modernização do pátio de aeronaves, a reforma do terminal de passageiros dedicado à aviação executiva, e a construção de um novo terminal para aviação comercial, que aumentará a capacidade de atendimento, como pontuado por reportagem de A Gazeta em março de 2024.
O projeto inclui a ampliação do número de posições de aeronaves de 5 para 9 e a expansão da área do pátio. A pista de taxiamento também será ampliada, passando de 750 para 825 metros quadrados. O novo terminal de passageiros terá mais que o dobro de área que o atual, garantindo maior conforto e capacidade para operações comerciais e privadas. O estacionamento também será ampliado de 16 para 40 vagas, e a região do aeroporto terá iluminação renovada.
Além disso, as obras contemplam a modernização da pista de pouso e decolagem, a instalação de equipamentos de auxílios à navegação aérea, como balizamento luminoso, indicador de precisão da trajetória de aproximação (da sigla em inglês PAPI, para precision approach path indicator), biruta iluminada, sinalização vertical e farol de aeródromo.
A empresa responsável pelas obras será a mesma que ergueu as estruturas de aeroportos como os de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.
“O Espírito Santo é o maior importador de aeronaves do Brasil e parte dessa operação pode vir para cá. Há ainda outras possibilidades que estamos trabalhando para termos novas oportunidades de atividade comercial, além dos voos. Teremos desenvolvimento, mais empregos e renda no Sul capixaba”, aponta o vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB).
Também presente à solenidade da ordem de serviço, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, pontua o potencial da obra para o Espírito Santo.
“Essa obra é um marco para o desenvolvimento do Sul do Espírito Santo. Do mesmo modo que o aeroporto de Linhares foi modernizado e hoje atende bem à população e ao empresariado, o potencial da Região Sul do Espírito Santo será agora ainda mais fomentado com a modernização deste aeroporto, integrando-o a uma rede e oportunizando novos investimentos e mais empregos na região”, disse Damasceno.