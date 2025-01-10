Saiba se seguros cobrem danos da chuva em carros e casas

Fortes chuvas causam prejuízos em automóveis e em casas no Espírito Santo Crédito: Leitor A Gazeta

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Com as fortes chuvas que vêm atingindo o Espírito Santo, muitos capixabas saem no prejuízo devido aos danos causados pelos alagamentos e inundações. Nesse cenário, não é raro se deparar com ruas cheias de carros com água no nível dos pneus, e casas alagadas, causando perda de móveis e eletrodomésticos e estragos na estrutura do imóvel.

Quem contrata seguro pode ficar mais protegido nessas situações, mas você sabe a abrangência da cobertura em casos de eventos climáticos? A corretora Katiane Eloiza explica que há diferenças na proteção de automóveis e em seguros patrimoniais, que englobam casas, apartamentos e outros tipos de imóveis.

Seguro automotivo

Quando se tratam de automóveis, há planos que cobrem todos os tipos de danos. “No seguro do automóvel, quando o segurado contrata a cobertura compreensiva, chamada de completa, ele vai ter a cobertura para todos os acidentes da natureza: enchente, alagamento, queda de árvore sobre o veículo, queda de raio, queda de barranco… Tudo isso vai estar incluído”, detalha Katiane.

Entretanto, é preciso seguir algumas orientações para não perder a garantia de assistência. O presidente da Banestes Seguros, Carlos Roberto Rafael, explica que os clientes não devem se colocar em situações de risco por possuírem seguro automotivo. “Mesmo com o seguro, o importante é o condutor pensar na própria vida e não forçar o carro na água porque o dano que acontece é o material, que tem cobertura, mas a vida dele não tem, e são os outros que perdem", adverte.

Além disso, há também outras recomendações de segurança que garantem a assistência da seguradora. Em casos de alagamento em que o nível da água fique acima da roda do carro, o condutor e todos os passageiros devem sair do veículo e procurar um local em que possam esperar a água diminuir. Forçar o carro em ruas tomadas de água podem fazer você perder a cobertura do seguro. “Se no processo de vistoria e de auditoria for comprovado que a pessoa foi causadora daquele dano, se ele está vendo a água, mas insistiu em passar, é um motivo para perder o seguro", esclarece Carlos Roberto Rafael.

Ao acionar a seguradora, os motoristas com os planos compreensíveis têm direito a uma assistência completa 24h. Rafael detalha que os serviços vão desde a retirada do carro do local, os reparos necessários em oficinas credenciadas pela empresa, o valor do carro em casos de perda total, envio de um transporte de emergência e até algum profissional que acompanha o condutor em casos de acidentes em locais afastados e de difícil acesso, para esperar o resgate chegar.

Seguro patrimonial

Com os seguros patrimoniais, que incluem casas e apartamentos, as condições não são as mesmas. Os planos mais completos protegem o imóvel de diferentes tipos de ocorrências, mas danos causados por chuvas não são um deles. Katiane explica que as pessoas interessadas neste tipo de cobertura precisam contratar este serviço separadamente. "O segurado tem que demonstrar o desejo de contratar essa cobertura porque ela não vem na cobertura principal dos patrimoniais."

Katiane diz que, para imóveis, os planos cobrem principalmente incêndio, explosão, queda de aeronave e fumaça. Todas as outras coberturas precisam ser contratadas à parte, inclusive prejuízos como roubo e furto", pontua a corretora. Em casos de chuvas intensas, as coberturas patrimoniais cobrem eventuais danos elétricos caso haja queda de energia elétrica ou curtos-circuitos.

O processo de contratar as coberturas extras pode ser um desafio. "Tem seguradoras que oferecem um percentual muito baixo para contratação o que diminui o limite máximo de indenização. Se você tem uma casa de R$100 mil e contrata um seguro nesse mesmo valor, a seguradora vai oferecer uma cobertura de R$ 10 mil, por exemplo, para o alagamento. Isso é complicado porque, às vezes, mesmo querendo, você não vai conseguir contratar a cobertura de danos por água. Tem empresas que ainda fazem a distinção de alagamento, enchente e inundação, então é preciso prestar atenção nisso também."

Quando contratado, o seguro que cobre este tipo de dano, inclui os móveis, eletrodomésticos, estragos no imóvel e até roupas perdidas nos casos de imóveis em que são registrados esse prejuízo.

Segurança

Contratar um seguro pode garantir uma proteção extra em casos de danos e acidentes, e o valor deste serviço vai depender de vários fatores. Para os automotivos, são considerados, idade dos condutores, modelo, marca e ano do carro, a cidade em que o condutor mora, e outros fatores. Por este motivo, dois carros com as mesmas condições podem ter seguros com preços diferentes. O valor mínimo para contratação pode variar de R$ 3 mil a R$ 5 mil, por ano.