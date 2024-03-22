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Investimento

Aeroporto de Cachoeiro: obras de ampliação vão custar R$ 76 milhões

Governo do Estado definiu a empresa responsável pelos trabalhos na pista e no terminal; objetivo é transformar as instalações para atender potencial da Região Sul

Publicado em 22 de Março de 2024 às 18:31

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

22 mar 2024 às 18:31
Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado
Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado Crédito: Divulgação/Prefeitura
O governo do Espírito Santo definiu a empresa que vai fazer as obras de ampliação da pista e do terminal de passageiros do Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim. A empresa vencedora foi o Consórcio Cachoeiro, que vai fazer as obras por R$ 76,5 milhões. 
O resultado da licitação, feita pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), foi publicado no Diário Oficial do Espírito Santo nesta sexta-feira (22). O governo chegou a estimar o valor de até R$ 127 milhões de investimento, mas venceu uma proposta mais barata. 
O contrato prevê que a empresa fará a execução dos serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia e execução das obras de reforma e ampliação do Aeroporto Raimundo Andrade, incluindo pista, pátio, terminal de passageiros e demais instalações de apoio. 
O projeto prevê ampliar o pátio de aeronaves e o terminal de passageiros destinado à aviação executiva, e a construção de um novo terminal para a aviação comercial. O Aeroporto também passará por adequações para atender as normativas de segurança aeroportuária, incluindo a renovação da pista com novas sinalizações.
Aeroporto de Cachoeiro: obras de ampliação vão custar R$ 76 milhões
"Serão R$ 77 milhões investidos para a construção de um novo aeroporto, com uma nova pista, mais ampliado, com instrumentos e um novo terminal, permitindo que Cachoeiro de Itapemirim e toda a região Sul tenha um equipamento adequado e moderno para colaborar com o desenvolvimento da região. Nos próximos dias estarei com o governador Renato Casagrande em Cachoeiro comemorando o início das obras", afirma o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço

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