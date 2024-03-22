Aeroporto de Cachoeiro: obras de ampliação vão custar R$ 76 milhões

O contrato prevê que a empresa fará a execução dos serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia e execução das obras de reforma e ampliação do Aeroporto Raimundo Andrade, incluindo pista, pátio, terminal de passageiros e demais instalações de apoio.

O projeto prevê ampliar o pátio de aeronaves e o terminal de passageiros destinado à aviação executiva, e a construção de um novo terminal para a aviação comercial. O Aeroporto também passará por adequações para atender as normativas de segurança aeroportuária, incluindo a renovação da pista com novas sinalizações.