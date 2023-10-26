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Roberto Carlos pede a prefeito de Cachoeiro para inaugurar novo aeroporto

Cantor capixaba contou que deseja realizar o primeiro pouso no novo aeroporto de sua terra natal e fez pedido para o prefeito do município

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 10:26

Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

26 out 2023 às 10:26
O rei Roberto Carlos disse que gostaria muito de inaugurar o novo aeroporto da sua cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O cantor relatou o desejo em uma conversa recente com o prefeito do município, Victor Coelho (PSB). A cidade já tem um aeroporto, mas opera para voos restritos. O espaço deve passar por reformas e ser inaugurado até 2025.
A conversa foi confirmada pela equipe do Roberto Carlos ao g1 ES. O cantor sugeriu que gostaria muito de estrear a pista.
"Se eu estiver no Brasil na ocasião, eu vou com o maior prazer fazer esse primeiro pouso na pista do aeroporto de Cachoeiro. Quero ser um dos primeiros"
Roberto Carlos - Cantor
Atualmente, quando vai à cidade para fazer shows, Roberto chega de jatinho no Aeroporto de Vitória e depois segue de carro até Cachoeiro. Um percurso de 155 km, o que dá aproximadamente 2h30 de viagem.

O aeroporto

19/04/2009 - O cantor Roberto Carlos chega ao aeroporto de Cachoeiro para show em homenagem aos seus 68 anos de idade e 50 de carreira.
Data: 19/04/2009 - ES - Cachoeiro de Itapemirim - O cantor Roberto Carlos chega ao Aeroporto de Cachoeiro para show em homenagem aos seus 68 anos de idade e 50 de carreira. - Editoria: Caderno Dois - Foto: Carlos alberto Silva - GZ. Crédito: Carlos Alberto Silva
A cidade possui um aeroporto que foi inaugurado em 1988, mas o local recebe principalmente transporte de equipes médicas e de órgãos para transplantes, oficiais do Exército, empresários, representantes da classe política e artistas nacionais com shows na região. A média mensal de voos no local varia de 100 a 300.
Um projeto prevê a construção de um novo terminal de passageiros e a ampliação da pista de pouso e decolagem, o que já permitiria receber aeronaves bimotoras de médio porte, como é o caso da aeronave do cantor.
Segundo o governo do Espírito Santo, o aeroporto está terminando a fase de revisão do projeto, e depois será encaminhado para a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para análise.
Na sequência, será lançado o edital, dando início ao processo licitatório para a reforma e ampliação do Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim.
A prefeitura disse ao g1 ES que já tem o projeto pronto para execução das obras no aeroporto de Cachoeiro.
O edital de licitação para as obras no terminal deve ser lançado ainda até o final de outubro ou no começo de novembro. Após o lançamento do edital, tem o prazo de licitação e o início da obra, com volume de R$ 100 milhões.
A reforma e ampliação vai possibilitar a operação de voos comerciais de passageiros até 2025, além dos voos particulares que já acontecem diariamente.
*Com informações da repórter Viviane Lopes, do g1 ES

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