R$ 127 milhões: sai edital para obras do novo Aeroporto de Cachoeiro

Empresas podem enviar propostas a partir desta sexta-feira (29); vencedora da licitação será revelada em 15 de fevereiro

O novo Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, deu mais um passo para sair do papel. Foi publicado, nesta sexta-feira (29), o edital para contratação da empresa que vai fazer o projeto e as obras do empreendimento. O custo total estimado é de R$ 127,5 milhões. As empresas interessadas podem enviar propostas até o dia 15 de fevereiro, quando será revelada a vencedora.